Боррель приїхав до Одеси, де записав відео у зруйнованому російською ракетою храмі

Верховний представник Європейського союзу із зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель 30 вересня без попереднього оголошення прибув до Одеси.

У мережі X (колишній Twitter) Боррель оприлюднив відео, записане на тлі зруйнованого російським ракетним обстрілом Спасо-Преображенького кафедрального собору.

«Одеса – прекрасне історичне місто. Воно повинно бути в заголовках новин завдяки своїй яскравій культурі та духу. Натомість воно зʼявляється в новинах як мішень путінської війни. ЄС підтримує стабілізацію обʼєктів, які постраждали від варварського руйнування Росією. Минув рік з часу незаконної анексії Росією Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Україна має повне право захищатися від російської агресії та відновити повний контроль над своєю територією», – сказав Жозеп Боррель.

Очільник європейської дипломатії також повторив тезу, що ЄС буде з Україною «стільки, скільки буде потрібно».

Раніше 30 вересня заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв опублікував у своєму телеграм-каналі повідомлення, присвячене роковинам заяви Москви про анексію чотирьох українських областей, жодну з яких Росія не контролює повністю.

За його словами, «спеціальна воєнна операція» (російська офіційна заміна слову «війна» – ред.) триватиме «до повного знищення нацистського київського режиму та звільнення від ворога споконвічних російських територій». Після цього, за словами Медведєва, «нових регіонів у складі Росії буде більше».