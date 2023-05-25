У РФ вирішили карати за «неправильні» карти Росії

Держдума РФ у четвер одразу у другому та третьому читаннях схвалила законопроєкт про штрафи за карти, які заперечують, на думку депутатів, територіальну цілісність Росії.

Згідно з документом, поширення таких карт загрожуватиме штрафом до 1 мільйона рублів або арештом до 15 діб.

Йдеться про карти, на яких, зокрема, анексовані українські території не вказані як російські. У першому читанні законопроєкт був схвалений у грудні минулого року, невдовзі після того, як Кремль оголосив про так звану анексію чотирьох областей України.

Як йдеться в пояснювальній записці до законопроєкту, останнім часом активно поширюються карти та інші зображення, де анекований Крим, Курильські острови чи інші території не вказуються «російськими».

До другого читання міністерство юстиції запропонувало поправки, згідно з якими штрафуватимуть лише тих, хто «навмисно намагався спотворити» дані про держкордон. Чи це означає, що за публікацію карт, випущених до 2014 року, коли був анексований український Крим, штрафувати не будуть, наразі незрозуміло.

У 2014 році Росія анексувала український Крим. Анексія не була визнана більшістю країн світу. У 2022 році, після повномасштабного вторгнення, Росія оголосила про анексію Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України. Ця анексія також не визнана майже всіма країнами світу. При цьому жодна з цих областей, на відміну від Криму, повністю не є під контролем російської армії.

Російську приналежність чотирьох південних Курильських островів заперечує Японія. Суперечка не врегульована з моменту закінчення Другої світової війни. Хоча СРСР висловлював готовність повернути Японії щонайменше два острови, влада Росії заявляє, що не готова до жодних компромісів.