Медведєв погрожує анексією нових територій, Путін каже українцям в окупації, що «ми – один народ»

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв 30 вересня опублікував у своєму телеграм-каналі повідомлення, присвячене роковинам заяви Москви про анексію чотирьох українських областей, жодну з яких Росія не контролює повністю.

За його словами, «спеціальна воєнна операція» (російська офіційна заміна слову «війна» – ред.) триватиме «до повного знищення нацистського київського режиму та звільнення від ворога споконвічних російських територій». Після цього, за словами Медведєва, «нових регіонів у складі Росії буде більше».

Раніше цього ж дня російський лідер Володимир Путін назвав часткову окупацію і оголошення про анексію Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей «історичною і доленосною подією», а також сказав, звертаючись до жителів окупованих регіонів, що «ми – один народ і разом усе подолаємо».

28 вересня президент Росії Володимир Путін підписав закон, згідно з яким 30 вересня оголошене «днем воззʼєднання» окупованих територій із Росією.