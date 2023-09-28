Путін санкціонував «день воззʼєднання» з частково окупованими областями України

Президент Росії Володимир Путін підписав закон, згідно з яким день оголошення про анексію частково окупованих Москвою чотирьох областей України відзначатиметься як офіційна памʼятна дата. Відповідний документ опублікований на російському порталі правової інформації.

Згідно із законом, «день воззʼєднання» Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей із Росією відзначатиметься 30 вересня.

У пояснювальній записці до законопроєкту говорилося, що «прийняття до складу Росії нових регіонів засноване на історичній єдності народів, що проживають на їх території, воно стало результатом волевиявлення мільйонів людей і реалізації ними невідʼємного права вільно і без втручання ззовні визначати свій політичний статус».

Жодну з чотирьох областей Росія не контролює повністю. Найближче до цього Москва в Луганській області, де ЗСУ утримують кілька сіл, на Донеччині в багатьох місцях лінія фронту пролягає там само, де і за результатами бойових дій 2014–2015 років, у Запорізькій і Херсонській областях РФ не контролює обласні центри і великі території.