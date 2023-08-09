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Угода з Путіним про «анексію» Донеччини: справу ватажка «ДНР» передали до суду – прокуратура

UKRAINE – Denys Pushylin, head of the «DPR» group, which is recognized as a terrorist group in Ukraine, during a conversation with journalists on the territory of the Olenivka colony in the occupied part of Donetsk region, August 10, 2022

Правоохоронці скерували до суду справу проти очільника незаконного збройного угруповання «ДНР» Дениса Пушиліна – про це повідомила Донецька обласна прокуратура 9 серпня.

Йдеться про справу за статтею про посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та колабораційну діяльність.

Прокуратура вказує на те, що у вересні 2022 року фігурант провів засідання так званої «Ради» угруповання, на якій ухвалили проведення незаконного референдуму про «входження до складу РФ».

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«Зрештою, підписаний «головою» нікчемний акт набув чинності, а на тимчасово окупованих територіях проведено незаконне «народне волевиявлення». 30 вересня 2022 року обвинувачений підписав із президентом держави-агресора «договір» про входження квазіреспубліки та нових окупованих територій Донецької області до складу федерації нібито на правах суб’єкта», – йдеться в повідомленні.

За кваліфікацією статті, Пушиліну загрожує від п’яти до 10 років ув’язнення з позбавленням права на певні посади та види діяльності на 10-15 років та можливістю конфіскації майна.

У 2022 році, після повномасштабного вторгнення, Росія оголосила про анексію Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України. Ця анексія також не визнана майже всіма країнами світу. При цьому жодна з цих областей, на відміну від окупованого Криму, повністю не є під контролем російської армії.

Пушилін очолив «ДНР» після загибелі свого попередника Олександра Захарченка в 2018 році. Він є фігурантом міжнародних санкцій.

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