Угода з Путіним про «анексію» Донеччини: справу ватажка «ДНР» передали до суду – прокуратура

Правоохоронці скерували до суду справу проти очільника незаконного збройного угруповання «ДНР» Дениса Пушиліна – про це повідомила Донецька обласна прокуратура 9 серпня.

Йдеться про справу за статтею про посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та колабораційну діяльність.

Прокуратура вказує на те, що у вересні 2022 року фігурант провів засідання так званої «Ради» угруповання, на якій ухвалили проведення незаконного референдуму про «входження до складу РФ».

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«Зрештою, підписаний «головою» нікчемний акт набув чинності, а на тимчасово окупованих територіях проведено незаконне «народне волевиявлення». 30 вересня 2022 року обвинувачений підписав із президентом держави-агресора «договір» про входження квазіреспубліки та нових окупованих територій Донецької області до складу федерації нібито на правах суб’єкта», – йдеться в повідомленні.

За кваліфікацією статті, Пушиліну загрожує від п’яти до 10 років ув’язнення з позбавленням права на певні посади та види діяльності на 10-15 років та можливістю конфіскації майна.

У 2022 році, після повномасштабного вторгнення, Росія оголосила про анексію Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України. Ця анексія також не визнана майже всіма країнами світу. При цьому жодна з цих областей, на відміну від окупованого Криму, повністю не є під контролем російської армії.

Пушилін очолив «ДНР» після загибелі свого попередника Олександра Захарченка в 2018 році. Він є фігурантом міжнародних санкцій.