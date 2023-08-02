Росія: кримінальну справу проти Гіркіна засекретили – адвокат

У Росії слідство вирішило накласти гриф «цілком таємно» на матеріали у кримінальній справі проти ексватажка угруповання «ДНР» Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), повідомив російському виданню РБК адвокат Гіркіна Олександр Молохов.

Від подальших коментарів адвокат відмовився, заявивши, що вони б розцінювалися як розголошення державної таємниці. Гіркін перебуває у московському СІЗО «Лефортово», його звинувачують у закликах до екстремізму.

На останньому судовому засіданні у справі Гіркіна 21 липня йшлося про те, що розслідування ведуть слідчі ФСБ Росії. Раніше він відмовився спілкуватися у СІЗО із членами громадської наглядової комісії, не пояснивши причин відмови.

Гіркін був затриманий у своїй московській квартирі 21 липня. Суд заарештував його на два місяці. За звинуваченням у закликах до екстремізму, приводом для якого стали кілька постів у його телеграм-каналі, йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Колишній полковник ФСБ Ігор Гіркін став відомим навесні 2014 року. Очолюваний ним загін захопив міста Словʼянськ та Краматорськ у Донецькій області України, що стало фактичним початком бойових дій на Донбасі. Київ розпочав воєнну операцію з використанням регулярної армії, Москва використовувала так званих бойовиків російських гібридних сил під час окупації частини Донбасу, скеровуючи в регіон спецназівців, а також підрозділи регулярних військ Росії.

У 2014 році Гіркін залишив Донбас після конфлікту з керівництвом бойовиків та Москвою, а також збиття пасажирського літака рейсу MH17 Малайзійських авіаліній російською установкою «Бук» в небі над Донеччиною (у справі він засуджений до довічного ув’язнення ).

У жовтні 2022 року Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України оголосило про нагороду у 100 тисяч доларів за взяття Гіркіна в полон.

У Києві проти нього порушені справи за статтями про тероризм, убивства, тортури та порушення державного суверенітету країни.

Гіркін – один із активних прихильників повномасштабної війни Росії проти України. При цьому з її початку він різко критикував за невдачі на фронті російське військове командування, зокрема – міністра оборони Росії Сергія Шойгу і начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова.