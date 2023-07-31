Утро последнего дня июля в оккупированном Донецке началось с обстрела. По заявленим российских оккупационных властей, в разных районах города погибли 4 человека. Российская пропаганда в привычном для себя ключе назвала это целенаправленным уничтожением гражданских жителей Донецка. Радио Донбасс Реалии (проект Радио Свобода) собрали все, что известно об обстрелах Донецка 31 июля.
Что произошло в Донецке
Утром 31 июля оккупированный Донецк подвергся обстрелам. Российские власти города заявили о попаданиях в Ворошиловском и Куйбышевском районах: на улице Челюскинцев, проспекте Панфилова и улице Терриконной. Названные локации совпадают с тем, что видно на фото и видео из города.
По данным оккупационных властей, всего в результате обстрелов Донецка 4 человека погибли, число раненых в одних источниках 10, в других – 11.
«Прилет», ПВО или пропаганда на смертях дончан?
В пабликах жители города публиковали фото, которые могут говорить о том, что повреждения, возможно, нанесены не прямым попаданием, а осколками, потому что в небе видны следы сбитий ПВО:
Российская администрация Донецка признаки того, что ракеты были сбиты, не комментировала. Она называет это попаданием. Как и во всех остальных случаях, администрация РФ утверждает, что Киев обстреливает гражданских в Донецке целенаправленно.
Оккупанты говорят, что удары по Донецку были нанесены со стороны Невельського под Ясиноватой из реактивных систем залпового огня HIMARS (являющихся дорогостоящим и точным оружием); упоминались также ракетные комплексы «Точка-У».
В Минобороны Украины эти обстрелы Донецка не комментировали.
Среди дончан, кроме поддержки версии оккупантов, циркулирует и версия о том, что обстрел совершили сами контролирующие город российские войска. Собственно, версия о самообстрелах возникает каждый раз при попадании по гражданским, так как такие прецеденты уже случались в прошлом (известнейшим таким случаем является обстрел троллейбуса на Боссе).
Достоверно установить истину в таких ситуациях невозможно, так как на оккупированных территориях невозможна работа независимых журналистов.
Удары по оккупированной территории
На территориях, захваченных Кремлем до 2022 года, так же, как и на новооккупированных, часто происходят взрывы. В большинстве случаев удается геолоцировать поражение военных складов или нефребаз армии РФ.
Украинская власть неоднократно заявляла, что наносит лишь точные удары, стараясь минимизировать последствия для гражданских.
29 и 30 июля в Донецке также были взрывы, но в этом случае поражена были поражены: объект в микрорайоне Азотный (проукраинские паблики говорят о складе боекомплекта) и здание так называемого «МВД ДНР» (тут о результатате говорит само российское силовое ведомство).
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