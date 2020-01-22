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Сегодня 5-я годовщина события, известного как трагедия на Боссе. 22 января 2015-го, в час-пик, в троллейбус на донецком микрорайоне Боссе попала мина. Погибли 8 пассажиров. И тогда, и сейчас группировка «ДНР», контролирующая город, утверждала, что снаряд был выпущен со стороны Украины. Позже появились данные, говорящие о том, что гражданский транспорт стал целью во время разборок между двумя группировками.

Донецк, 22 января 2015 года. В 9 утра на улице Куприна обстреляна остановка общественного транспорта «Донгормаш». В результате попадания миномётной мины в троллейбус погибает 8 мирных граждан. Ещё 20 людей получили ранения.

В группировке «ДНР» сразу же обвинили в случившемся Украину, заявив, что обстреляла троллейбус из гранатомёта украинская ДРГ, передвигающаяся на мусоровозе.

Однако, согласно сообщениям Министерства обороны Украины, артиллерийский обстрел производился в 15 километрах от места дислокации сил антитеррористической операции.

Практически сразу после обстрела журналист Денис Казанский сообщил, что обстрел вёлся со стороны Донецка и мина с позиций АТО физически не могла долететь до Боссе. С таким же выводом, на следующий день после трагедии, вышел материал на «Информнапалме».

Украинские журналисты стали говорить о виновности группировки «ДНР». Позже Денис Казанский нашёл доказательства непричастности Украины к обстрелу.

Был там такой «оплотовец» Денис Лотов, и он говорил откровенно, что это были внутренние разборки. «Казаки» обстреливали базу. Наносили удар по этой части, но не попали туда

«Когда стало ясно, что это был миномётный обстрел, а они (группировка «ДНР» – ред.) сразу это сказали, тогда стало ясно, что с линии фронта мины долететь не могут, потому как район Боссе достаточно далеко от линии фронта, а максимальная дальность миномёта – 8 километров. «ДНРовцы» сразу же стали выдумывать невероятную ересь про украинскую ДРГ, которая ездила по городу на мусоровозе и стреляла по городу. То, что они говорили, с самого начала было похоже на бред, и было ясно, что это ложь. Спустя несколько лет выяснились подробности. Был там такой «оплотовец» Денис Лотов, и он говорил откровенно, и мне лично подтверждал это в интервью, что это были внутренние разборки. «Казаки» обстреливали базу, которая находилась рядом. Наносили удар по этой части, но не попали туда. Их сразу же арестовали. Сами же «ДНРовцы» отчитались, что поймали диверсантов, но в итоге, их никто не показал, а историю так и замолчали», – рассказал Радио Донбасс.Реалии Денис Казанский.

Но сегодня, как и 4 года назад, в оккупирванном Донецке проходили траурные мероприятия, посвященные трагедии на Боссе. В пятую годовщину обстрела, на траурном митинге главарь группировки «ДНР» Денис Пушилин вновь обвинил в этом Украину.

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