На окупованій Донеччині підконтрольні РФ сили ввели «комендантську годину» у будні

Призначений Кремлем ватажок угруповання «ДНР» Денис Пушилін підписав «указ» про запровадження комендантської години на окупованій російськими силами території Донеччини, яка діятимуть у будні з 23:00 до 04:00. У цей час забороняється рух громадського та приватного транспорту за відсутності спеціальної перепустки.

Документ набирає чинності 24 вересня, повідомляють проросійські ресурси.

Також встановлюється заборона на проведення зборів, мітингів, демонстрацій, пікетувань та страйків.

Крім того, запроваджується військова цензура щодо поштового листування, повідомлень користувачів у соціальних мережах, електронною поштою та месенджерами, і у телефонних розмовах. Порядок її здійснення має розробити управління ФСБ РФ та органи угруповання «ДНР».

Перебувати на вулиці під час комендантської години заборонено всім, окрім співробітників «органів безпеки», а також підприємств забезпечення продуктами та ремонтних бригад.

Торік, напередодні повномасштабного російського вторгнення в Україну, президент РФ Володимир Путін заявив про «визнання незалежності» окупованих російськими гібридними силами територій Донбасу, на яких діяли незаконні збройні угруповання «ЛНР» і «ДНР». Таке визнання, як заявили у Києві, немає ніяких правових наслідків. Президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що крокам із деокупації всієї території України немає та не буде альтернативи.

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