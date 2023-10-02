«Не вважаємо, що підтримка України похитнулась»: Кулеба про тимчасовий бюджет США

Допомога від США «не похитнулась» після схвалення в Конгресі законопроєкту, із якого виключили пакет допомоги для України, вважає міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«Питання в тому, чи те, що сталося у Конгресі США, є одиничним випадком або системним. Я думаю, що був (один – ред.) випадок. Ми маємо всебічні обговорення з обома частинами Конгресу – республіканцями та демократами. На тлі можливого «шатдауну» рішення було ухвалене, як було. Ми зараз працюємо з обома сторонами Конгресу, щоб впевнитися, що цього більше не повториться за будь-яких умов», – сказав Кулеба під час брифінгу 2 жовтня.

Український міністр також наголосив, що Україна не відчуває, що «підтримка з боку США була розбита».

«Тому що США розуміють: що стосується України – більше за саму Україну. Це про стабільність, передбачуваність світу. Я вважаю, що ми знайдемо необхідні рішення», – зазначив Кулеба.

Президент США Джо Байден 1 жовтня заявив, що Сполучені Штати продовжать надавати військову допомогу Україні, і закликав Конгрес якнайшвидше домовитися про виділення коштів на ці цілі.

З тим, що Київ має і надалі отримувати необхідну допомогу від США для відбиття російської агресії, згодні демократи та більшість республіканців. Байден заявив про те, що має домовленість зі спікером Палати представників республіканцем Кевіном Маккарті про те, що допомога буде продовжена, проте не розкрив деталей. За даними Politico, республіканська фракція Палати представників може обговорити це питання у понеділок.

Міністр оборони України Рустем Умєров 1 жовтня мав телефонну розмову з міністром оборони США Ллойдом Остіном. За його словами, у цій розмові він отримав запевнення, що українські воїни й надалі матимуть сильну підтримку на полі бою.

У МЗС України повідомили, що зараз українська влада працює із американськими партнерами над тим, щоб нове бюджетне рішення США, яке напрацьовуватимуть протягом наступних 45 днів, включало кошти для України.