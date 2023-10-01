«Українські воїни й надалі матимуть сильну підтримку на полі бою» – Умєров про розмову з міністром оборони США

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що 1 жовтня мав телефонну розмову з міністром оборони США Ллойдом Остіном.

«Сьогодні мав телефонну розмову з моїм американським колегою, щоб обговорити подальшу військову допомогу з боку США. Міністр Остін запевнив мене, що американська підтримка України триватиме. Українські воїни й надалі матимуть сильну підтримку на полі бою», – написав Умєров у твітері.

Деталей про бесіду з боку Остіна немає.

Розмова відбулася незабаром після того, як у США затвердили тимчасовий бюджет, який не включає допомогу Україні.

У МЗС України запевнили, що це рішення «жодним чином не зупинить надходження допомоги Україні, яка була оголошена раніше». У зовнішньополітичному відомстві заявили, що зараз українська влада працює із американськими партнерами над тим, щоб нове бюджетне рішення США, яке напрацьовуватимуть протягом наступних 45 днів, включало кошти для України.