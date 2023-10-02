Трамп постане перед судом у справі про шахрайство 2 жовтня

Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що планує постати перед судом Нью-Йорка 2 жовтня на початку судового процесу, де його звинувачують у багаторічній схемі завищення вартості нерухомого майна та фінансових активів. Про це повідомляє агенція France Presse.

«Я йду до суду завтра вранці, щоб боротися за своє ім’я та репутацію», — написав потенційний претендент на посаду президента від Республіканської партії у публікації на платформі Truth Social у неділю.

Трамп також назвав генерального прокурора Нью-Йорка «корумпованою», а суддю у справі «розгубиленим».

26 вересня суддя Нью-Йорка визнав Дональда Трампа та його сімейний бізнес відповідальними за шахрайство за цивільним позовом генерального прокурора штату Летиції Джеймс, яка звинуватила колишнього президента США в незаконному перебільшенні його активів і капіталу.

Як повідомляє агенція Reuters, суддя також вирішив анулювати бізнес-сертифікати для Trump Organization та інших корпоративних відповідачів, а також наклав санкції на адвокатів Трампа за те, що вони сприяли «нахабній» поведінці своїх клієнтів і наводили «абсурдні» юридичні аргументи під час справи.

Адвокати Трампа та інших підсудних не відповіли на запити про коментарі.

Джеймс подала до суду на Трампа у вересні 2022 року, звинувативши його, його дорослих дітей і організацію Трампа в тому, що вони протягом десяти років брехали про вартість активів і його чистий капітал, щоб отримати кращі умови банківських кредитів і страхування.