Суд над Трампом у справі про спробу скасувати підсумки виборів призначений на березень

Судовий процес над колишнім президентом США Дональдом Трампом у справі про змову з метою скасування результатів президентських виборів 2020 року розпочнеться 4 березня 2024 року, ухвалила федеральна суддя Таня Чуткан, яка веде цю справу.

Своє рішення суддя мотивувала тим, що «громадськість має право на швидке та ефективне рішення».

Спеціальний прокурор Джек Сміт просив розпочати судовий процес над 45-м президентом США 2 січня 2024 року, а адвокати Трампа наполягали на квітні 2026 року – через 17 місяців після виборів. Суддя визнала таке відтермінування занадто великою.

У обвинувальному висновку Трампу висуваються звинувачення за чотирма пунктами, включно зі змовою з метою обману США, перешкоджанням офіційним процедурам та змовою з метою порушення прав громадян.

Спецпрокурор Джек Сміт не став звинувачувати Трампа в підбурюванні сотень своїх прихильників, які 6 січня 2021 року увірвалися до Капітолію.

Федеральну суддю, 61-річну Таню Чуткан призначив на посаду ще Барак Обама. Раніше вона ухвалила суворі вироки учасникам нападу на Капітолій.

Як зазначає Бі-Бі-Сі, Трамп став першим серед колишніх і чинних президентів Сполучених Штатів, які обвинувачуються у кримінальних справах. Справа про скасування результатів виборів – одна з чотирьох кримінальних справ проти Трампа.

77-річний Трамп має намір отримати номінацію від Республіканської партії на президентських виборах наступного року. Наразі він лідирує серед претендентів на роль кандидата від цієї партії.

Внутрішньопартійні вибори кандидата в президенти (праймеріз) розпочнуться в січні. Судовий процес відбуватиметься в розпал праймеріз.

Суд розпочнеться за день до так званого «супервівторка», коли більш ніж у 10 штатах призначені попередні вибори.

25 березня 2024 року Трамп постане перед судом у Нью-Йорку за звинуваченням у фінансових махінаціях через виплати грошей порноакторці, а в травні розпочнеться суд у Флориді за звинуваченням у неправильному поводженні із секретними документами.

Трампу та ще 18 фігурантам також висунули звинувачення в Джорджії у звʼязку з їхніми спробами скасувати результати виборів 2020 року в штаті. Дата початку цього процесу поки що не призначена.