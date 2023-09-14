Білий дім назвав розслідування щодо можливого імпічменту Байдена безпідставним

Речниця Білого дому Карін Жан-П’єр 13 вересня засудила плани республіканців розпочати розслідування щодо імпічменту президента-демократа Джо Байдена, назвавши такі кроки безпідставними.

За її словами, республіканці не надали ніяких доказів проти Байдена в той час, як вони розслідують бізнес його сина Гантера Байдена. Розслідування зосереджено на тому, чи отримав Байден вигоду від ділових угод свого сина.

«Вони самі сказали, що доказів немає. Це політичний трюк», – сказала вона.

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Раніше цього тижня спікер Палати представників Конгресу США республіканець Кевін Маккарті заявив, що доручив комітетам розпочати розслідування щодо можливого оголошення імпічменту президенту Джо Байдену через ділові угоди його родини. Провадження відбувається на тлі початку кампанії виборів голови держави 2024 року.

Маккарті назвав дії президента проявами «культури корупції». За його словами, йдеться про звинувачення в ймовірному зловживанні владою та корупції. Зокрема, як повідомляють американські медіа, республіканці прагнуть перевірити минулі ділові відносини сина президента Гантера.

Цього тижня Маккарті планує скликати законодавців за закритими дверима, щоб обговорити можливий імпічмент Байдена.

Деякі республіканці, не надаючи доказів, твердять, що коли Джо Байден був віцепрезидентом, він відвідував обіди, які його син влаштовував із діловими партнерами. Білий дім наполягає, що Байден не був причетний до ділових угод свого сина.

Також опоненти чинного президента стверджують, що Міністерство юстиції не повністю дослідило звинувачення проти Гантера Байдена й він нібито отримав послаблення згідно із угодою, в якій він визнав провину. Міністерство юстиції призначило спеціального прокурора для цього розслідування.

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У серпні Комітет із нагляду та підзвітності Палати представників Сполучених Штатів оприлюднив банківські меморандуми, які свідчать про отримання Гантером Байденом коштів із Росії, України та Казахстану за часів віцепрезидентства його батька. Водночас голова комітету Джеймс Комер визнає, що за ці «жодних послуг, вочевидь, не було надано, окрім доступу до мережі Байдена, в тому числі самого Байдена».

Колишньому президенту Дональду Трампу Палата представників двічі оголошувала імпічмент, але Сенат його виправдав. Тепер під час чотирьох судових справ йому висунуто звинувачення, в тому числі за спробу скасувати результати виборів 2020 року, які виграв Байден. За опитуваннями, Трамп лідирує серед республіканців, які хочуть змагатись за президентство на виборах 2024.