Чи зможе ППО збивати дрони взимку? Атака на Сочі і Смоленськ. Деталі операції «Бариня»| Cвобода.Ранок

Російські дрони нищать Україну. Як захиститися?

Росія удосконалює дрони та інше озброєння, яким атакує Україну. І вчить їх обходити українське ППО. Третій тиждень хвилі ударних дронів атакують Південь.

Куди цілять російські сили? Наскільки важко відбивати зграї безпілотників, які летять із різних напрямків одна за одною? Якою має бути система захисту українського неба, щоб цьому протидіяти?

Про це і не тільки дивіться у програмі Свобода. Ранок:

Сочі. Атака по Краснодарському краю РФ «Байрактарами»?

Безпілотники влучили у стоянку російських вертольотів у місті Сочі. Російський телеграм-канал SHOT пише, що це нібито ЗСУ вперше атакували Краснодарський край «Байрактарами».

Чи могла українська армія застосувати цей тип дронів по цілях в Росії? Та що продовжує вибухати в Криму?

Фіцо виграв вибори. Проросійський блок в ЄС міцнішає?

На парламентських виборах у Словаччині переміг проросійський експрем’єр незважаючи на інші прогнози екзит-полів. І вже закликає припинити допомагати Україні у війні з Росією. Угорщина не дає розблокувати 500 мільйонів євро з військового фонду ЄС для України.

Бюджет США без статей про допомогу Україні. Що тепер?

У США проголосували за тимчасовий бюджет без допомоги для України. Що це означає? Чи опиниться Україна сам на сам з країною агресором у цій війні?

Показова акція ГУР для окупантів чи щось більше. Для чого це потрібно?

Спецоперація «Бариня». Завербований українським ГУР російський військовослужбовець переконав здатися у полон 11 військових армії РФ. Як готували та реалізували операцію. Деталі від представника Головного управління розвідки.