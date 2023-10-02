ЄС у Києві підтвердив довгострокову підтримку України

Європейський союз засвідчив свою довгострокову підтримку України, на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Києві – першій такій зустрічі за межами блоку. Про це 2 жовтня повідомляє агенція France-Presse.

Зустріч відбувається в момент, коли серед членів ЄС зростають розбіжності щодо підтримки України на тлі обмежених успіхів ЗСУ в контрнаступі проти російських військ.

«Ми збираємося на історичну зустріч міністрів закордонних справ ЄС тут, в Україні, країні-кандидаті та майбутньому члені ЄС», – верховний представник ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель.

Метою зустрічі було «висловити нашу солідарність і підтримку українському народу», додав він, визнавши, що зустріч «не має на меті досягнення конкретних висновків і рішень».

Глава МЗС України назвав саміт важливим сигналом європейської підтримки Києва.

«Вперше в історії Рада із закордонних справ збирається провести засідання за межами своїх нинішніх кордонів — поза кордонами Європейського союзу — але в межах майбутніх кордонів Європейського союзу», написав Дмитро Кулеба в мережі Х (колишній твітер).

27 країн ЄС залишилися переважно єдиними в питанні підтримки України впродовж 19 місяців повномасштабної війни, запровадивши проти Росії 11 раундів санкцій і витративши мільярди євро на зброю для Києва.