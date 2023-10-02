Росія не має сподіватися на «втому» ЄС від України – МЗС Франції

Міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна заявила, що зустріч міністрів закордонних справ ЄС у Києві є сигналом для Москви про рішучість блоку підтримувати Україну в довгостроковій перспективі. Про це 2 жовтня повідомляє AFP.

«Це демонстрація нашої рішучої і тривалої підтримки України, допоки вона не зможе перемогти. Це також повідомлення Росії, що вона не має сподіватися на нашу втому. Ми будемо там (з Україною – ред.) ще довго», – сказала вона журналістам у Києві.

Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель проводить неформальну зустріч із представниками зовнішньополітичних відомств країн Європейського союзу в Києві. Про це він заявив 2 жовтня на спільному брифінгу з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

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Боррель зазначив, що учасники обговорять українську формулу миру, аби «отримати більше підтримки в світі» і підготуватися до наступного саміту.

У неділю 30 вересня Жозеп Боррель без попереднього оголошення прибув до Одеси і побував у зруйнованому російською ракетою храмі. Очільник європейської дипломатії також повторив тезу, що ЄС буде з Україною «стільки, скільки буде потрібно».