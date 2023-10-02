Боррель анонсує «історичну зустріч» міністрів ЄС у Києві

Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель проведе неформальну зустріч із представниками країн Європейського союзу у Києві. Про це він заявив на спільному брифінгу з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

Кулеба заявив, що «радий вітати» голів МЗС Євросоюзу в Україні.

«Вперше в історії (подія відбувається – ред.) за межами поточних кордонів ЄС. Але також у межах його майбутніх кордонів. Я вдячний Європейському Союзу та особисто Жозепу Боррелю за непохитну підтримку України з боку ЄС», – заявив він.

Боррель заявив, що в Києві відбудеться «історична зустріч міністрів закордонних справ ЄС», які прибули, аби висловити свою солідарність та підтримку українському народу.

«Сьогодні міністри ЄС їдуть до Києва, аби провести цю зустріч. Такі зустрічі є неформальними, тому що, по-перше, вони за межами ЄС, а по-друге, вони вважаються політичними дебатами на високому рівні, які не мають на меті конкретних висновків і рішень. Але це брейнстормінг, який потрібен нам між собою і разом із вами, аби подивитися на ситуацію щодо війни проти України, як ЄС підтримує Україну та як ми продовжимо це робити», – сказав він.

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Боррель зазначив, що учасники обговорять українську формулу миру, аби «отримати більше підтримки в світі» і підготуватися до наступного саміту.

У неділю 30 вересня Жозеп Боррель без попереднього оголошення прибув до Одеси і побував у зруйнованому російською ракетою храмі. Очільник європейської дипломатії також повторив тезу, що ЄС буде з Україною «стільки, скільки буде потрібно».