Угорщина не розблоковує допомогу ЄС Україні після нового рішення щодо OTP Bank

Угорщина вважає, що тимчасове виключення Україною угорського OTP Bank зі списку «міжнародних спонсорів війни» у спробі розблокувати військову допомогу ЄС суттєво не є «суттєвою зміною». Про це 30 вересня повідомляє агенція Bloomberg, вказуючи, що таким чином Будапешт не дає згоду на розблокування для України 500 мільйонів євро з військового фонду ЄС.

Київ ухвалив своє рішення після переговорів між представниками агентства та представниками компаній та урядів двох країн про припинення співпраці з РФ. В українському Національному агентстві з питань запобігання корупції сподівалися, що це рішення призведе до розблокування Угорщиною важливої військової допомоги ЄС.

Навесні 2023 року НАЗК включило до переліку міжнародних спонсорів війни угорський OTP Bank. Улітку 2023 року НАЗК відновило статус «спонсорів війни» щодо п’ятьох грецьких компаній-перевізників – Dynacom Tankers Management (DTM), Delta Tankers LTD, Thenamaris Ships Management Inc., Minerva Marine, TMC Tankers LTD.

29 вересня Національне агентство з питань запобігання корупції оголосило, що призупиняє статус цих грецьких компаній-перевізників та угорського OTP Bank у переліку міжнародних спонсорів війни.