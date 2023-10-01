Байден закликав Конгрес домовитися щодо допомоги Україні

Президент США Джо Байден у неділю заявив, що Сполучені Штати продовжать надавати військову допомогу Україні, і закликав Конгрес якнайшвидше домовитися про виділення коштів на ці цілі.

Байден прокоментував ухвалений напередодні обома палатами Конгресу тимчасовий бюджет, який передбачає фінансування федеральних відомств на 45 днів. До цього бюджету не ввійшли кошти на допомогу Україні.

«Ми за жодних обставин не можемо допустити припинення американської допомоги Україні», – сказав Байден, зазначивши, що у Конгресу не так багато часу на те, щоб знайти рішення.

Адміністрація Байдена домагалася виділення на допомогу Україні – йдеться головним чином про фінансування постачання озброєння – на суму 24 мільярди доларів. Проти таких обсягів допомоги заперечували деякі республіканці у Сенаті і особливо у Палаті представників. Розбіжності між республіканцями та демократами існують і щодо інших статей бюджету. Несхвалення бюджету до 1 жовтня призвело б до так званого шатдауну або закриття уряду – припинення фінансування федеральних органів влади та їх програм. Щоб уникнути цього, в останній момент знайшли тимчасовий компроміс. Допомога для України до законопроєкту про тимчасове фінансування не увійшла.

З тим, що Київ має і надалі отримувати необхідну допомогу від США для відбиття російської агресії, згодні демократи та більшість республіканців. Байден заявив про те, що має домовленість зі спікером Палати представників республіканцем Кевіном Маккарті про те, що допомога буде продовжена, проте не розкрив деталей. За даними Politico, республіканська фракція Палати представників може обговорити це питання у понеділок.

Міністр оборони України Рустем Умєров 1 жовтня мав телефонну розмову з міністром оборони США Ллойдом Остіном. За його словами, у цій розмові він отримав запевнення, що українські воїни й надалі матимуть сильну підтримку на полі бою.

У МЗС України повідомили, що зараз українська влада працює із американськими партнерами над тим, щоб нове бюджетне рішення США, яке напрацьовуватимуть протягом наступних 45 днів, включало кошти для України.