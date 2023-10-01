«Готуємо довгострокові безпекові зобов’язання для України» – голова дипломатії Євросоюзу у Києві

Верховний представник Європейського союзу із зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель повідомив про низку зустрічей у Києві 1 жовтня.

Як повідомив Боррель утвітері, він у неділю вшанував разом із президентом Володимиром Зеленським і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою пам’ять загиблих захисників біля стели поблизу Михайлівського собору.

Він заявив, що таким чином висловив «підтримку тим, хто зараз захищає Україну від невиправданої агресії Росії та бореться за наші спільні цінності».

Також, за словами Борреля, він провів зустріч із представниками неурядових організацій, які «активно просувають реформи та загальну програму підзвітності».

«Енергійне громадянське суспільство має ключове значення для підтримки та зміцнення всього українського суспільства для вирішення довгострокових завдань відновлення, реконструкції та соціальної згуртованості», – повідомив він.

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки також заявив, що «війна Росії проти України є екзистенційною загрозою для всіх нас»

«Під час першої особистої зустрічі з Рустемом Умеровим (міністр оборони України – ред.) ми обговорили постійну військову допомогу ЄС. Україна потребує більше можливостей і потребує їх швидше. Ми готуємо довгострокові безпекові зобов’язання для України», – сказав Боррель.

Напередодні Жозеп Боррель без попереднього оголошення прибув до Одеси і побував у зруйнованому російською ракетою храмі. Очільник європейської дипломатії також повторив тезу, що ЄС буде з Україною «стільки, скільки буде потрібно».