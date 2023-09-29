Шмигаль: уряд разом із міжнародними партнерами планує розробити єдиний план реформ для України

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що уряд разом із міжнародними партнерами планує розробити єдиний план реформ для України.

«Урядовий план відновлення України – це не просто відбудувати зруйноване. Це трансформація нашої країни. Це інтеграція до Європейського Союзу. Це нові інституції, нові підходи, можливості та правила гри. Разом із нашими міжнародними партнерами плануємо розробити єдиний план реформ, який об’єднає різні програми, зокрема з МВФ, ЄС і США », – сказав він на засіданні уряду.

За словами прем’єра, це дозволить сформувати чітке бачення того, що зроблено і що потрібно зробити, а також дасть змогу партнерам ясно розуміти, як Україна рухається вперед і «змінюється вже сьогодні».

Напередодні прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що посол США в Україні Бріджит Брінк офіційно передала уряду для обговорення пропозиції США щодо реформ в Україні.

26 вересня у посольстві США в Україні підтвердили, що Сполучені Штати надали Києву запропонований «перелік пріоритетних реформ» для обговорення та зворотного зв’язку.

Ця заява з’явилася днем пізніше після того, як видання «Українська правда» з посиланням на власні джерела повідомило, що з Білого дому на адресу Координаційної платформи донорів було відправлено лист із переліком реформ, які Україна має здійснити для продовження надання їй допомоги. За даними видання, цей лист був також відправлений прем’єр-міністру Денису Шмигалю та на адресу Офісу президента України.

Ні в уряді, а ні в Офісі президента тоді офіційно це не коментували.

«Українська правда» стверджувала, що в документі прописані зміни по пріоритетності їх впровадження: 0-3 місяці, 3-6 місяців, один рік, 18 місяців. Зокрема вони стосуються функціонування Наглядових рад держпідприємств, антикорупційних органів (САП, НАБУ, НАЗК), Вищої ради правосуддя, судової гілки влади загалом. Також пріоритетними протягом року вказані зміни в роботі Міністерства оборони України і усіх силових відомств.

Координаційна платформа донорів для України була запущена на початку року. Її мета – підтримка процесу відновлення та відбудови України.