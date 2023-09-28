Шмигаль: уряд офіційно отримав від США пропозиції щодо реформ

Посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк офіційно передала уряду для обговорення пропозиції США щодо реформ в Україні, повідомив у фейсбуці прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Ми вірні нашому шляху реформ, які змінюють нашу країну на краще та наближають вступ України до ЄС і НАТО», – написав він.

Також Шмигаль повідомив, що передав американській стороні «концепт посилення стійкості демократії в Україні», який погоджений з керівниками антикорупційних структур.

«Для реалізації цього концепту плануємо разом з усіма нашими партнерами створити єдиний план реформ для посилення стійкості демократії, який об’єднає в собі всі потреби щодо позитивних перетворень у різних сферах», – повідомив Шмигаль.

Повідомляється, що сторони обговорили пряму бюджетну підтримку з боку США, спільну роботу в межах Координаційної платформи донорів, посилення захисту українського неба та допомогу для енергетичного сектору України.

26 вересня у посольстві США в Україні підтвердили, що Сполучені Штати надали Києву запропонований «перелік пріоритетних реформ» для обговорення та зворотного зв’язку.

Ця заява з’явилася днем пізніше після того, як видання «Українська правда» з посиланням на власні джерела повідомило, що з Білого дому на адресу Координаційної платформи донорів було відправлено лист із переліком реформ, які Україна має здійснити для продовження надання їй допомоги. За даними видання, цей лист був також відправлений прем’єр-міністру Денису Шмигалю та на адресу Офісу президента України.

Ні в уряді, а ні в Офісі президента тоді офіційно це не коментували.

«Українська правда» стверджувала, що в документі прописані зміни по пріоритетності їх впровадження: 0-3 місяці, 3-6 місяців, один рік, 18 місяців. Зокрема вони стосуються функціонування Наглядових рад держпідприємств, антикорупційних органів (САП, НАБУ, НАЗК), Вищої ради правосуддя, судової гілки влади загалом. Також пріоритетними протягом року вказані зміни в роботі Міністерства оборони України і усіх силових відомств.

Координаційна платформа донорів для України була запущена на початку року. Її мета – підтримка процесу відновлення та відбудови України.