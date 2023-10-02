Бербок каже, що ЄС допоможе Україні створити «зимову захисну парасольку»

Євросоюз «повністю підтримує» Україну в боротьбі за свободу та допоможе створити «захисну парасольку» з ППО, генераторів і посилення енергозабезпечення для проходження зими, розповіла міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок перед початком виїзного засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ у Києві 2 жовтня, передає «Укрінформ».

«Майбутнє України – в ЄС, у нашій спільноті вільних націй», – підкреслила Бербок.

Вона зазначила, що процес наближення до ЄС, проведення реформ «триває навіть попри жорстоку війну, яку продовжує Росія», Берлін підтримує Київ на цьому шляху.

Партнери, за словами Бербок, очікують «справжніх змін у галузі судочинства, регулювання медіа, у боротьбі з корупцією».

«Особливо актуальним» наразі є активізувати допомогу Україні до чергової зими у війні, констатувала Бербок.

«Україна потребує зимової захисної парасольки, яка складається з ППО, а також із генераторів і посилення енергозабезпечення», – сказала дипломатка.

Бербок звернула увагу на те, «з якою жорстокістю президент РФ Путін веде війну, свідомо знищуючи енергосистему України». Партнери «мають зробити все можливе», щоб не дати українцям залишитися без тепла, світла та водопостачання цієї зими, сказала глава МЗС ФРН і закликала долучитися до цієї роботи не лише європейців, але й країни поза континентом.

Німеччина, нагадала Бербок, передала системи Iris-T, Patriot і САУ Gepard.

Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель проводить неформальну зустріч із представниками зовнішньополітичних відомств країн Європейського союзу в Києві. Про це він заявив 2 жовтня на спільному брифінгу з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

Боррель зазначив, що учасники обговорять українську формулу миру, аби «отримати більше підтримки в світі» і підготуватися до наступного саміту.

У неділю 30 вересня Жозеп Боррель без попереднього оголошення прибув до Одеси і побував у зруйнованому російською ракетою храмі. Очільник європейської дипломатії також повторив тезу, що ЄС буде з Україною «стільки, скільки буде потрібно».