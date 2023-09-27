Голова МЗС Німеччини закликала Азербайджан допустити спостерігачів у Карабах

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок 27 вересня закликала Азербайджан дозволити міжнародним спостерігачам в’їхати до сепаратистського регіону Нагірний Карабах.

Минулого тижня Азербайджан розпочав блискавичну операцію з захоплення Карабаху. У результаті тисячі етнічних вірмен залишають свої домівки.

«Я вирішила ще раз значно збільшити нашу гуманітарну допомогу і збільшити наше додаткове фінансування для Міжнародного комітету Червоного Хреста з 2 до 5 мільйонів євро (5,28 мільйона доларів)», – додала Бербок.

Минулого тижня в результаті військової операції Азербайджану етнічна вірменська влада сепаратистського Нагірного Карабаху, яка існувала понад 30 років, фактично капітулювала перед Баку.

Наразі ведуться переговори щодо умов реінтеграції вірменської громади Нагірного Карабаху до Азербайджану. Очікується, що вся територія регіону перейде під контроль азербайджанської влади. У Вірменії більше ніж тиждень продовжуються протести, учасники яких критикують згоду вірменської влади на перемир’я на азербайджанських умовах.

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про готовність прийняти біженців із Нагірного Карабаху.