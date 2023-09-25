У Єревані затримали десятки людей на тлі протестів через події в Карабаху

Десятки протестувальників були затримані у столиці Вірменії Єревані після того, як вони перекрили вулиці, вимагаючи відставки прем’єр-міністра Нікола Пашиняна через події довкола сепаратиського регіону Азербайджану Нагірний Карабах.

Поліція повідомила, що станом на 25 вересня затримали понад 140 протестувальників. Кореспонденти Радіо Свобода в Єревані повідомляють, що протести тривають, а групи людей ходять вулицями, закликаючи інших приєднатися до них.

Протести відбуваються в той момент, коли президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган збирається зустрітися зі своїм союзником, президентом Азербайджану Ільгамом Алієвим в азербайджанському ексклаві Нахічевань. Планується, що вони обговорять ситуацію в Нагірному Карабасі, який Баку взяв під контроль минулого тижня в ході військової операції.

Політику Пашиняна критикували відтоді, як наприкінці 2020 року переважні азербайджанські сили повернули в Нагірному Карабасі та навколо нього значну частину території, яку десятиліттями утримували етнічні вірмени. Це відбулося в рамках шеститижневої війни наприкінці 2020 року, після якої було оголошене припинення вогню, досягнуте за посередництва Росії.

Невдоволення його керівництвом зросло минулого тижня, коли сепаратистське керівництво Нагірного Карабаху зазнало поразки під час блискавичного азербайджанського наступу, після якого Баку оголосив про перемогу в поверненні свого суверенітету над цією територією.

Перші кілька сотень біженців з регіону почали прибувати до Вірменії 24 вересня. Лідери Нагірного Карабаху заявили, що майже всі з приблизно 120 тисяч етнічних вірмен, швидше за все, виїдуть якомога швидше, кажучи, що вони не хочуть жити під контролем Азербайджану.

Азербайджан пообіцяв захищати права цивільного населення в Нагірному Карабаху.

Пашинян і багато вірмен звинувачують Росію, яка традиційно виступає захисником Вірменії в регіоні, за те, що вона не використала свої миротворчі сили для захисту етнічних вірмен у Карабасі.

Вірменія є членом Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), яку Росія намагалася позиціонувати як противагу НАТО, хоча нещодавно цього місяця вірменські збройні сили проводили навчання з силами США.

Баку та Єреван роками перебувають у конфлікті через сепаратистський регіон Нагірний Карабах. Підтримувані Вірменією сепаратисти захопили регіон Азербайджану, населений переважно етнічними вірменами, під час війни на початку 1990-х років, у якій загинуло близько 30 000 людей.

За підсумками короткострокової війни восени 2020 року Азербайджан та Вірменія за посередництва Росії підписали угоду про припинення бойових дій. Баку повернув собі під контроль частину територій Нагірного Карабаху та прилеглі райони Азербайджану.

Упродовж понад трьох десятиліть Росія була посередником між двома колишніми радянськими республіками, але Брюссель і Вашингтон останнім часом стали активнішими, оскільки Москва на тлі повномасштабного вторгнення в Україну більше не може активно брати участь у проблемах Нагірного Карабаху.

Вірменія неодноразово звинувачувала російських миротворців у невиконанні обіцянок захистити етнічних вірмен згідно з погодженим Москвою перемир’ям 2020 року.