Ердоган зустрінеться з Алієвим на тлі виїзду тисяч етнічних вірмен із Карабаху

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 25 вересня зустрінеться зі своїм союзником, президентом Азербайджану Ільгамом Алієвим у той час, як тисячі етнічних вірмен залишають Нагірний Карабах після військової операції Баку в сепаратистському регіоні минулого тижня.

Ердоган здійснить одноденний візит до азербайджанського ексклаву Нахічевань – смуги азербайджанської території, розташованої між Вірменією, Іраном і Туреччиною – для обговорення ситуації в Карабахському регіоні.

Вірмени Карабаху, території, яка міжнародно визнана частиною Азербайджану, але раніше була поза його контролем, були змушені припинити вогонь минулого тижня після 24-годинної військової операції набагато чисельнішої азербайджанської армії.