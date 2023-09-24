У Брюсселі 26 вересня запланована п’ятистороння зустріч з участю представників Азербайджану та Вірменії

У Брюсселі на 26 вересня запланована зустріч секретаря Ради безпеки Вірменії Армена Григоряна з радником президента Азербайджану Хікметом Гаджієвим, а також радниками президента Франції Емманюеля Макрона, канцлера Німеччини Олафа Шольца та президента Європейської ради Шарля Мішеля. Про це, як передає Вірменська служба Радіо Свобода (Радіо Азатутюн), повідомили в апараті секретаря Ради безпеки, наголосивши, що ця зустріч має на меті підготувати зустріч лідерів, яка запланована на 5 жовтня в іспанській Гранаді.

Лідери Вірменії, Азербайджану, Франції, Німеччини та Європейської ради вдруге сядуть за стіл переговорів на саміті Європейського політичного співтовариства в Іспанії.

Втім ці переговори розпочалися ще до того, як азербайджанська армія 19 вересня оголосила про «антитерористичну операцію» в сепаратистському регіоні Нагірний Карабах. Вже наступного дня Міноборони Азербайджану заявило про домовленість щодо припинення вогню, а президент Ільгам Алієв заявив, що його країна досягла всіх цілей за добу «антитерористичних заходів» і «відновила свій суверенітет». У Єревані ці події спричинили акції протесту, учасники яких звинувачують владу Вірменії в тому, що вона не прийшла на допомогу вірменам Карабаху.

За два дні до початку «антитерористичної операції» Азербайджану прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян казав, що мирного документа між Вірменією та Азербайджаном 5 жовтня у Гранаді підписано не буде.

21 вересня відбулася перша сесія «реінтеграційних» переговорів між представниками Азербайджану і керівництвом сепаратистського регіону Нагірного Карабаху в місті Євлах на заході Азербайджану завершилася без будь-яких ознак прориву. Сторони обмінялися звинуваченнями і запереченнями повідомлень про стрілянину і ймовірні порушення режиму припинення вогню в столиці Нагірного Карабаху, проте заявили, що плануються подальші зустрічі.

Міжнародне співтовариство визнає Нагірний Карабах суверенною територією Азербайджану, проте з початку 1990-х Баку не контролював більшу частину регіону.

Баку та Єреван роками перебувають у конфлікті через сепаратистський регіон Нагірний Карабах. Підтримувані Вірменією сепаратисти захопили регіон Азербайджану, населений переважно етнічними вірменами, під час війни на початку 1990-х років, у якій загинуло близько 30 000 людей.

За підсумками короткострокової війни восени 2020 року Азербайджан та Вірменія за посередництва Росії підписали угоду про припинення бойових дій. Баку повернув собі під контроль частину територій Нагірного Карабаху та прилеглі райони Азербайджану.

Упродовж понад трьох десятиліть Росія була посередником між двома колишніми радянськими республіками, але Брюссель і Вашингтон останнім часом стали активнішими, оскільки Москва на тлі повномасштабного вторгнення в Україну більше не може активно брати участь у проблемах Нагірного Карабаху.

Вірменія неодноразово звинувачувала російських миротворців у невиконанні обіцянок захистити етнічних вірмен згідно з погодженим Москвою перемир’ям 2020 року.