Опозиція у Вірменії оголосила з понеділка загальну по країні акцію непокори

У столиці Вірменії Єревані протестувальники у неділю анонсували загальну по країні акцію непокори, яка має розпочатися о 8-й ранку 25 вересня. Про це повідомляє Вірменська служба Радіо Свобода (Радіо Азатутюн).

«Треба вийти на вулиці, підняти рівень непокори настільки, що уряд стане на коліна», – заявив депутат опозиційної фракції «Аястан» Ішхан Сагателян під час мітингу, який шостий день поспіль проходить на площі Республіки в Єревані.

У неділю представники вірменської опозиції провели черговий мітинг у Єревані, вимагаючи відставки прем’єр-міністра Нікола Пашиняна через події довкола сепаратиського регіону Нагірний Карабах.

Цього тижня в результаті військової операції Азербайджану вірменська влада самопроголошеної республіки Нагірний Карабах, яка існувала понад 30 років, фактично капітулювала перед Баку. Наразі ведуться переговори щодо умов реінтеграції вірменської громади Нагірного Карабаху в Азербайджані. Очікується, що вся територія регіону перейде під контроль азербайджанської влади.

Чинна влада Вірменії побічно звинуватила у події російський миротворчий контингент, який, на їхню думку, не втрутився у події.

Вірменська опозиція звинувачує Пашиняна у зраді національних інтересів та не наданні допомоги вірменам Карабаху, водночас заявляючи про небезпеку етнічних чисток у регіоні. На акціях протесту звучить і критика на адресу Москви.

Під час кількаденних мітингів відбулися сутички з поліцією. Влада затримала кілька сотень протестувальників, з них 49 осіб стали підозрюваними у кримінальних справах.