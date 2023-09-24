Перша група вірмен з Нагірного Карабаху прибула до Вірменії

Перша група вірменських жителів сепаратистського регіону Нагірний Карабах, які захотіли покинути його територію, у неділю прибула до Вірменії, повідомляє «Радіо Азатутюн». Люди розміщені у Корнідзорі в Сюнікській області на півдні Вірменії. Там розгорнуто пункт гуманітарної допомоги.
Карети швидкої допомоги у супроводі медиків та представників Червоного Хреста, як повідомляється, також перевезли з Нагірного Карабаху до Вірменії 23-ох тяжко поранених.
Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян у неділю заявив, що країна готова прийняти вірменських жителів Нагірного Карабаху в тому випадку, якщо їм не вдасться домогтися від азербайджанської влади гарантій безпеки після того, як Баку, як очікується, встановить повний контроль над територією регіону. При цьому він сказав, що Вірменія «не проводитиме політику позбавлення Нагірного Карабаху вірменського населення».
У регіоні нині мешкає, за оцінками, понад 100 тисяч етнічних вірмен. Влада сепаратистського регіону в неділю оголосила, що сім’ї, які залишилися без даху над головою внаслідок військових дій Азербайджану і виявили бажання покинути Нагірний Карабах, будуть перевезені до Вірменії в супроводі російських військових.
Влада Азербайджану заперечує твердження про те, що прагне влаштувати етнічну чистку в регіоні, і заявляє, що забезпечать вірменським жителям, які захочуть залишитися в Нагірному Карабаху, всі права. Про конкретні кроки зараз домовляються між владою Азербайджану та представниками вірменської громади.
Азербайджанська армія 19 вересня оголосила про «антитерористичну операцію» в сепаратистському регіоні Нагірний Карабах. Вже наступного дня Міноборони Азербайджану заявило про домовленість щодо припинення вогню, а президент Ільгам Алієв заявив, що його країна досягла всіх цілей за добу «антитерористичних заходів» і «відновила свій суверенітет». У Єревані ці події спричинили акції протесту, учасники яких звинувачують владу Вірменії в тому, що вона не прийшла на допомогу вірменам Карабаху.
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