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Нагірний Карабах. Сім днів у фото: обстріли, біженці, протести

Минулого тижня в результаті військової операції Азербайджану етнічна вірменська влада сепаратистського Нагірного Карабаху, яка існувала понад 30 років, фактично капітулювала перед Баку.

Наразі ведуться переговори щодо умов реінтеграції вірменської громади Нагірного Карабаху до Азербайджану. Очікується, що вся територія регіону перейде під контроль азербайджанської влади.

У Вірменії більше ніж тиждень продовжуються протести, учасники яких критикують згоду вірменської влади на перемир’я на азербайджанських умовах і вимагають відставки прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна через капітуляцію Нагірного Карабаху.

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про готовність прийняти усіх біженців із Нагірного Карабаху. Станом на ранок 26 вересня до Вірменії з Нагірного Карабаху в’їхали понад тринадцять тисяч людей.

Баку та Єреван роками перебувають у конфлікті через сепаратистський регіон Нагірний Карабах, який проголосив про свою незалежність від офіційного Баку у 1991 році, хоч жодна країна цього не визнала. Під час війни, що цьому передувала, на початку 1990-х загинуло близько 30 000 людей.

Вірменські біженці виїжджають із Нагірного Карабаху. Затор на дорозі, що веде до кордону з Вірменією. 25 вересня 2023 року. Минулого тижня в результаті&nbsp;військової операції Азербайджану&nbsp;етнічна вірменська влада сепаратистського Нагірного Карабаху, яка існувала понад 30 років, фактично капітулювала перед Баку
1 Вірменські біженці виїжджають із Нагірного Карабаху. Затор на дорозі, що веде до кордону з Вірменією. 25 вересня 2023 року.

Минулого тижня в результаті військової операції Азербайджану етнічна вірменська влада сепаратистського Нагірного Карабаху, яка існувала понад 30 років, фактично капітулювала перед Баку
Прем&rsquo;єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про готовність прийняти біженців із Нагірного Карабаху. Станом на ранок 26 вересня до Вірменії ыз Нагірного Карабаху в&rsquo;їхали понад 13 тисяч людей
2 Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про готовність прийняти біженців із Нагірного Карабаху.

Станом на ранок 26 вересня до Вірменії ыз Нагірного Карабаху в’їхали понад 13 тисяч людей
Азербайджанський військовий регулює рух у заторі, що утворився із автомобілів вірменських біженців, які стоять у черзі на перетин кордону із Вірменією на КПП &laquo;Лачин&raquo;. Нагірний Карабах, 26 вересня 2023 року Наразі ведуться переговори щодо умов реінтеграції вірменської громади Нагірного Карабаху до Азербайджану. Очікується, що вся територія регіону перейде під контроль азербайджанської влади.&nbsp; &nbsp;
3 Азербайджанський військовий регулює рух у заторі, що утворився із автомобілів вірменських біженців, які стоять у черзі на перетин кордону із Вірменією на КПП «Лачин». Нагірний Карабах, 26 вересня 2023 року

Наразі ведуться переговори щодо умов реінтеграції вірменської громади Нагірного Карабаху до Азербайджану. Очікується, що вся територія регіону перейде під контроль азербайджанської влади. 



 
Вірменська жінка, біженка з Нагірного Карабаху, тримає дитину в центрі для біженців в прикордонному селі Корнідзор, Вірменія, 26 вересня 2023 року
4 Вірменська жінка, біженка з Нагірного Карабаху, тримає дитину в центрі для біженців в прикордонному селі Корнідзор, Вірменія, 26 вересня 2023 року
Біженці з Нагірного Карабаху реєструються в Центрі допомоги в прикордонному селі Корнідзор. Вірменія, 26 вересня 2023 року
5 Біженці з Нагірного Карабаху реєструються в Центрі допомоги в прикордонному селі Корнідзор. Вірменія, 26 вересня 2023 року
Хлопчик-біженець із Нагірного Карабаху чекає після прибуття в центр тимчасового розміщення в місті Горіс. Вірменія, 25 вересня 2023 року
6 Хлопчик-біженець із Нагірного Карабаху чекає після прибуття в центр тимчасового розміщення в місті Горіс. Вірменія, 25 вересня 2023 року
Біженець із регіону Нагірного Карабаху перебуває в пункті тимчасового розміщення у прикордонному з регіоном Нагірного Карабаху селі Корнідзор, Вірменія, 24 вересня 2023 року
7 Біженець із регіону Нагірного Карабаху перебуває в пункті тимчасового розміщення у прикордонному з регіоном Нагірного Карабаху селі Корнідзор, Вірменія, 24 вересня 2023 року
Вантажівка з речами вірмен, які вирішили виїжджати до Вірменії із Нагірного Карабаху, оскільки Азербайджан відновлює свою владу на цим сепаратистським утворенням. Степанакерт, Нагірний Карабах,25 вересня 2023 року
8 Вантажівка з речами вірмен, які вирішили виїжджати до Вірменії із Нагірного Карабаху, оскільки Азербайджан відновлює свою владу на цим сепаратистським утворенням. Степанакерт, Нагірний Карабах,25 вересня 2023 року
Етнічні вірмени збираються біля автобусів у центрі Степанакерта, щоб виїхати із&nbsp; Нагірного Карабаху, 25 вересня 2023 року
9 Етнічні вірмени збираються біля автобусів у центрі Степанакерта, щоб виїхати із  Нагірного Карабаху, 25 вересня 2023 року
Хлопчик плаче посеред групи біженців, що чекають на виїзд із Нагірного Карабаху до Вірменії. Центр Степанакерта, 25 вересня 2-23 року Минулого тижня в результаті&nbsp;військової операції Азербайджану&nbsp;етнічна вірменська влада сепаратистського Нагірного Карабаху, яка існувала понад 30 років, фактично капітулювала перед Баку.&nbsp;Етнічні вірмени-біженці почали покидати Нагірний Карабах 24 вересня.
10 Хлопчик плаче посеред групи біженців, що чекають на виїзд із Нагірного Карабаху до Вірменії. Центр Степанакерта, 25 вересня 2-23 року

Минулого тижня в результаті військової операції Азербайджану етнічна вірменська влада сепаратистського Нагірного Карабаху, яка існувала понад 30 років, фактично капітулювала перед Баку. Етнічні вірмени-біженці почали покидати Нагірний Карабах 24 вересня.
Тим часом у Єревані вже понад тиждень&nbsp;тривають&nbsp;антиурядові протести у зв&#39;язку із подіями у Нагірному Карабасі. Вірменія, 24 вересня 2023 року. Учасники протестів критикують рішення влади піти на перемир&rsquo;я із Азербайджаном на умовах Баку.&nbsp;
11 Тим часом у Єревані вже понад тиждень тривають антиурядові протести у зв'язку із подіями у Нагірному Карабасі. Вірменія, 24 вересня 2023 року.

Учасники протестів критикують рішення влади піти на перемир’я із Азербайджаном на умовах Баку. 
Азербайджанські військовослужбовці оглядають зброю, вилучену під час роззброєння вірменських сил Нагірного Карабаху., Шуші, Нагірний Карабах, 23 вересня 2023 року Баку та Єреван роками перебувають у конфлікті через сепаратистський регіон Нагірний Карабах. Підтримувані Вірменією сепаратисти захопили регіон Азербайджану, населений переважно етнічними вірменами, під час війни на початку 1990-х років, у якій загинуло близько 30 000 людей &nbsp;
12 Азербайджанські військовослужбовці оглядають зброю, вилучену під час роззброєння вірменських сил Нагірного Карабаху., Шуші, Нагірний Карабах, 23 вересня 2023 року

Баку та Єреван роками перебувають у конфлікті через сепаратистський регіон Нагірний Карабах. Підтримувані Вірменією сепаратисти захопили регіон Азербайджану, населений переважно етнічними вірменами, під час війни на початку 1990-х років, у якій загинуло близько 30 000 людей
 
Десятки протестувальників були затримані у столиці Вірменії Єревані після того, як вони&nbsp;перекрили вулиці, вимагаючи відставки прем&rsquo;єр-міністра Нікола Пашиняна через події у Нагірному Карабасі. Азербайджан відновлює контроль над цим населеним етнічними вірменами регіоном, який у 1991 році проголосив свою незалежність від офіційного Баку, попри те, що жодна країна світу цього не визнала.&nbsp;&nbsp;
13 Десятки протестувальників були затримані у столиці Вірменії Єревані після того, як вони перекрили вулиці, вимагаючи відставки прем’єр-міністра Нікола Пашиняна через події у Нагірному Карабасі.
Азербайджан відновлює контроль над цим населеним етнічними вірменами регіоном, який у 1991 році проголосив свою незалежність від офіційного Баку, попри те, що жодна країна світу цього не визнала.  
Сутички під будинком уряду у Єревані між протестувальниками та правоохоронцями під час мітингу з вимогою відставки прем&rsquo;єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна через&nbsp; капітуляцію Нагірного Карабаху. Вірменія, 21 вересня 2023 року
14 Сутички під будинком уряду у Єревані між протестувальниками та правоохоронцями під час мітингу з вимогою відставки прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна через  капітуляцію Нагірного Карабаху. Вірменія, 21 вересня 2023 року
Протестувальники в Єревані збираються біля будівлі уряду, щоб підтримати етнічних вірмен у Нагірному Карабасі після наступальної операції азербайджанських збройних сил, Єреван, Вірменія, 20 вересня 2023 року
15 Протестувальники в Єревані збираються біля будівлі уряду, щоб підтримати етнічних вірмен у Нагірному Карабасі після наступальної операції азербайджанських збройних сил, Єреван, Вірменія, 20 вересня 2023 року
Пошкоджений житловий будинок та автомобілі, внаслідок обстрілу Степанакерта.&nbsp; Азербайджан провів військову операцію проти сил сепаратистського утворення Нагірний Карабах. 19 вересня 2023 року
16 Пошкоджений житловий будинок та автомобілі, внаслідок обстрілу Степанакерта.  Азербайджан провів військову операцію проти сил сепаратистського утворення Нагірний Карабах. 19 вересня 2023 року
Люди в укритті під час обстрілу Степанакерта, найбільшого міста Нагірного Карабаху. 19 вересня 2023 року. 19 вересня Азербайджан оголосив, що розпочав &laquo;антитерористичну операцію&raquo;, спрямовану проти вірменських сил Нагірного Карабаху. Звідти повідомили, що по Степанакерту ведеться обстріл з важкої артилерії
17 Люди в укритті під час обстрілу Степанакерта, найбільшого міста Нагірного Карабаху. 19 вересня 2023 року.

19 вересня Азербайджан оголосив, що розпочав «антитерористичну операцію», спрямовану проти вірменських сил Нагірного Карабаху. Звідти повідомили, що по Степанакерту ведеться обстріл з важкої артилерії

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