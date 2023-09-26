Нагірний Карабах. Сім днів у фото: обстріли, біженці, протести

Минулого тижня в результаті військової операції Азербайджану етнічна вірменська влада сепаратистського Нагірного Карабаху, яка існувала понад 30 років, фактично капітулювала перед Баку.

Наразі ведуться переговори щодо умов реінтеграції вірменської громади Нагірного Карабаху до Азербайджану. Очікується, що вся територія регіону перейде під контроль азербайджанської влади.

У Вірменії більше ніж тиждень продовжуються протести, учасники яких критикують згоду вірменської влади на перемир’я на азербайджанських умовах і вимагають відставки прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна через капітуляцію Нагірного Карабаху.

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про готовність прийняти усіх біженців із Нагірного Карабаху. Станом на ранок 26 вересня до Вірменії з Нагірного Карабаху в’їхали понад тринадцять тисяч людей.

Баку та Єреван роками перебувають у конфлікті через сепаратистський регіон Нагірний Карабах, який проголосив про свою незалежність від офіційного Баку у 1991 році, хоч жодна країна цього не визнала. Під час війни, що цьому передувала, на початку 1990-х загинуло близько 30 000 людей.