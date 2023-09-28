Понад 76 тисяч людей прибули до Вірменії з Нагірного Карабаху – уряд

Станом на вечір 28 вересня до Вірменії прибули 76 407 вимушених переселенців із Нагірного Карабаху, повідомила речниця премʼєр-міністра Вірменії Назелі Багдасарян.

Раніше вона вказала, що станом на 18:00 за місцевим часом міст Хакарі перетнули 15 535 транспортних засобів.

До Вірменії вже виїхали майже дві третини від приблизно 120 тисяч жителів Нагірного Карабаху. Уряд Вірменії каже, що після того, як на дорогах стане менше машин, він організує вивезення людей, які не мають власного автотранспорту.

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян вкотре звинуватив Азербайджан в «етнічних чистках», заявивши, що з такими темпами виїзду людей найближчими днями в Нагірному Карабасі не залишиться жодного етнічного вірменина.

«Це прямий акт етнічної чистки, про який ми попереджали міжнародне співтовариство», – сказав Пашинян на засіданні уряду 28 вересня, закликавши до конкретних дій.

Раніше сьогодні президент сепаратистського регіону Нагірний Карабах Самвел Шахраманян підписав указ, який передбачає, що сепаратистська «Нагірно-Карабаська республіка» припинить існування з 1 січня.

У вересні азербайджанська армія провела операцію з відновлення контролю над регіоном. Влада етнічних вірмен капітулювала і нині бере участь у переговорах про реінтеграцію Карабаху в Азербайджан. Це супроводжується протестами в Єревані і виїздом населення з Нагірного Карабаху.

Азербайджан відкрив єдину дорогу, що веде з регіону до Вірменії, 24 вересня, через чотири дні після угоди про припинення вогню, яка завершила блискавичну військову операцію Баку.

Азербайджан також пообіцяв забезпечити рівне ставлення до переважно етнічних вірмен, які населяють Карабах, але уряд Вірменії попередив про можливу «етнічну чистку».

Міжнародна спільнота визнає Нагірний Карабах суверенною територією Азербайджану, проте з початку 1990-х Баку не контролював більшу частину регіону.

Баку та Єреван роками перебувають у конфлікті через сепаратистський регіон Нагірний Карабах. Підтримувані Вірменією сепаратисти захопили регіон Азербайджану, населений переважно етнічними вірменами, під час війни на початку 1990-х років, у якій загинули близько 30 000 людей.