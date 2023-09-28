Сепаратистська «Нагірно-Карабахська республіка» припинить існування з 1 січня

Президент сепаратистського регіону Нагірний Карабах Самвел Шахраманян підписав указ «про дії, що випливають із ситуації, що склалася після 19 вересня 2023 року», повідомляє вірменська служба Радіо Свобода.

Згідно з указом, «у зв’язку зі складною військово-політичною ситуацією» та з урахуванням домовленості, досягнутої з владою Азербайджану щодо безперешкодного виходу з регіону цивільних та військових, які склали зброю, влада сепаратистського регіону ухвалила:

«розпустити всі державні установи та організації, які перебувають у їхньому відомчому підпорядкуванні до 1 січня 2024 року, та Республіка Нагірний Карабах (Арцах) припиняє своє існування»

«населенню Нагірного Карабаху, у тому числі тим, хто перебуває за межами республіки, після набрання чинності цим указом ознайомитися з умовами реінтеграції, представленими Азербайджанською Республікою, з метою ухвалення надалі самостійного та індивідуального рішення про можливість перебування (повернення) у Нагірному Карабаху»

Згідно з текстом указу, він набуває чинності відразу після публікації.

Азербайджан відкрив єдину дорогу, що веде з регіону до Вірменії, 24 вересня, через чотири дні після угоди про припинення вогню, яка завершила блискавичну військову операцію Баку.

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Азербайджан також пообіцяв забезпечити рівне ставлення до переважно етнічних вірмен, які населяють Карабах, але уряд Вірменії попередив про можливу «етнічну чистку».

У вересні азербайджанська армія розпочала вторгнення в регіон, який не контролювався владою Баку з кінця 1980-х. Вірменська влада невизнаної республіки капітулювала і нині бере участь у переговорах про реінтеграцію Карабаху в Азербайджан. Це супроводжується протестами в Єревані і виїздом населення з Нагірного Карабаху, яке побоюється етнічних чисток. Влада Вірменії 27 вересня повідомила, що регіон вже покинули понад 50 тисяч вірмен.