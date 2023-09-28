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Сепаратистська «Нагірно-Карабахська республіка» припинить існування з 1 січня

Етнічні вірмени виїздять з регіону Нагірний Карабах, 19 вересня 2023 року

Президент сепаратистського регіону Нагірний Карабах Самвел Шахраманян підписав указ «про дії, що випливають із ситуації, що склалася після 19 вересня 2023 року», повідомляє вірменська служба Радіо Свобода.

Згідно з указом, «у зв’язку зі складною військово-політичною ситуацією» та з урахуванням домовленості, досягнутої з владою Азербайджану щодо безперешкодного виходу з регіону цивільних та військових, які склали зброю, влада сепаратистського регіону ухвалила:

  • «розпустити всі державні установи та організації, які перебувають у їхньому відомчому підпорядкуванні до 1 січня 2024 року, та Республіка Нагірний Карабах (Арцах) припиняє своє існування»
  • «населенню Нагірного Карабаху, у тому числі тим, хто перебуває за межами республіки, після набрання чинності цим указом ознайомитися з умовами реінтеграції, представленими Азербайджанською Республікою, з метою ухвалення надалі самостійного та індивідуального рішення про можливість перебування (повернення) у Нагірному Карабаху»

Згідно з текстом указу, він набуває чинності відразу після публікації.

Азербайджан відкрив єдину дорогу, що веде з регіону до Вірменії, 24 вересня, через чотири дні після угоди про припинення вогню, яка завершила блискавичну військову операцію Баку.

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Азербайджан також пообіцяв забезпечити рівне ставлення до переважно етнічних вірмен, які населяють Карабах, але уряд Вірменії попередив про можливу «етнічну чистку».

У вересні азербайджанська армія розпочала вторгнення в регіон, який не контролювався владою Баку з кінця 1980-х. Вірменська влада невизнаної республіки капітулювала і нині бере участь у переговорах про реінтеграцію Карабаху в Азербайджан. Це супроводжується протестами в Єревані і виїздом населення з Нагірного Карабаху, яке побоюється етнічних чисток. Влада Вірменії 27 вересня повідомила, що регіон вже покинули понад 50 тисяч вірмен.

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