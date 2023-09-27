Десятки тисяч вірмен утікають із Нагірного Карабаху. Азербайджан заарештував карабахскього екслідера

Уже десятки тисяч етнічних вірмен покинули свої домівки у Нагірному Карабасі, взявши з собою лиш найнеобхідніше. Вони виїжджають із сепаратистського регіону до Вірменії після блискавичної військової операції Азербайджану, що змінила контури пострадянського Південного Кавказу.

Наразі понад 50 000 із 120 000 вірмен Нігірного Карабаху, регіону, визнаного міжнародним співтовариством частиною Азербайджану, перетнули кордон із Вірменією, населення якої складає приблизно 2,8 мільйона людей.

Військова перемога Азербайджану над анклавом, який раніше був поза контролем Баку, тиждень тому спровокувала одне з найбільших переміщень людей на Південному Кавказі після розпаду Радянського Союзу.

Я б не хотіла, щоб хтось бачив те, що бачила я

Важка гірська дорога, що тягнеться з Карабаху до Вірменії, повністю забита автівками із людьми. Багато біженців ночували в машинах або шукали дрова, щоб погрітися на узбіччі дороги.

«Я залишила все позаду. Я не знаю, що мене чекає. У мене нічого немає. Я нічого не хочу», – сказала Reuters 70-річна вчителька на пенсії Віра Петросян 26 вересня у великому готелі ще радянської епохи на вірменському боці кордону. Тут зараз її прихисток.

«Я б не хотіла, щоб хтось бачив те, що бачила я», – додала вона, розмірковуючи про обстріли, голод, безлад і страждання, свідком яких вона стала перед втечею до Вірменії.

Цілодобовий наступ Азербайджану на Карабах стався на тлі транспортної блокади анклаву, запровадженої в грудні минулого року. Неясно, що саме відбувалося до того, як керівництво Карабаху погодилося на припинення вогню.

Азербайджан стверджує, що цивільне населення не постраждало.

Арешт лідера

Прикордонна служба Азербайджану повідомила 27 вересня про затримання мільярдера Рубена Варданяна, колишнього громадянина Росії вірменського походження, який понад чотири місяці був прем’єр-міністром в сепаратистському уряді Нагірного Карабаху до своєї відставки в лютому цього року.

Варданяна затримали, коли він намагався виїхати з Нагірного Карабаху разом з десятками етнічним вірмен. Варданяна перевезли до Баку, повідомили азербайджанські прикордонники.

Дружина Варданяна Вероніка Зонабенд, підтвердила затримання її чоловіка.

Коли Варданяна усунули з прем’єрської посади у лютому, ЗМІ Вірменії писали, що Баку виставив це як умову для мирної угоди між Вірменією та Азербайджаном щодо майбутнього Нагірного Карабаху.

Варданян відмовився від російського громадянства у вересні 2022 року і сказав, що розуміє ризики, коли вирішив перебратися до Нагірного Карабаху.

Держсекретар закликав президента Алієва дозволити прибути міжнародній місії спостерігачів у Нагірному Карабаху

Після короткої війни осені 2020 року, коли Азербайджан взяв під контроль значні території Карабаху та семи прилеглих районів, Варданян сказав, що «вірмени по цілому світу мають бути разом із Нагірним Карабахом».

Варданян народився в Єревані в 1968 році. Він колишній керівник російського інвестиційного банку «Тройка Діалог», який був куплений «Сбербанком» в 2011 році.

В 2021 році Forbes оцінював статки Варданяна в один мільярд доларів. Журнал назвав його одним з «батьків-засновників» російського фондового ринку.

Історія

Вірменія та Азербайджан вели дві війни за карабахський анклав протягом 30 років – Азербайджан повернув собі частини території в Нагірному Карабаху та навколо нього в шеститижневому конфлікті в 2020 році.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що права вірмен будуть поважатися, але сказав, що його «залізний кулак» залишив ідею незалежного етнічного вірменського Карабаху в історії і що регіон буде перетворено на «рай».

Вірмени Карабаху сказали Reuters, що вони не хочуть жити в складі Азербайджану і побоюються етнічних чисток з боку Азербайджану, який неодноразово відкидав такі заяви як нісенітницю.

Вогонь і дипломатія

За даними місцевої влади, коли тисячі людей кинулися виїжджати, у понеділок стався потужний вибух на складі пального в Аскеранському районі Нагірного Карабаху. Що стало причиною, було незрозуміло.

Були суперечливі відомості про силу вибуху і жертви, але влада етнічних вірмен заявила, що щонайменше 68 людей загинули, 105 зникли безвісти і майже 300 отримали поранення.

Тяжко поранених евакуювали гелікоптером до Вірменії, оскільки дороги були настільки завантажені транспортом, що подорож довжиною лише 77 км до кордону тривала щонайменше 30 годин.

Карабаська криза змінила баланс в регіоні Південного Кавказу, етнічній суміші, що затиснута між Каспійським і Чорним морями, де Росія, Сполучені Штати, Туреччина та Іран змагаються за вплив.

Вірменія, яка підтримувала Росію, публічно посварилася з Москвою, яка, у свою чергу, попередила прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна, якого закликають піти у відставку, припинити загравання із Заходом.

США, де проживає друга за чисельністю вірменська діаспора у світі після Росії, направили високопоставлених чиновників до Вірменії, щоб висловити свою підтримку.

Президент Ільхам Алієв підкреслив, що ведуться відповідні заходи щодо забезпечення прав жителів Вірменії, які проживають в Карабахському регіоні

Державний секретар США Ентоні Блінкен попросив азербайджанського президента Алієва у вівторок «підкреслити необхідність для Азербайджану утриматися від подальших військових дій у Нагірному Карабаху та забезпечити безперешкодний гуманітарний доступ», заявив речник Держдепу Метью Міллер.

«Держсекретар закликав президента Алієва взяти на себе зобов'язання щодо широкої амністії та дозволити прибути міжнародній місії спостерігачів у Нагірному Карабаху», – сказав Міллер.

Алієв сказав Блінкену, що «під час антитерористичних заходів, які тривали менше 24 годин, цільовими були лише військові об'єкти, і цивільні особи не постраждали», йдеться в заяві офісу президента Азербайджану.

«Президент Ільхам Алієв підкреслив, що ведуться відповідні заходи щодо забезпечення прав жителів Вірменії, які проживають в Карабахському регіоні», – йдеться в повідомленні.

(В публікації використано матеріал агенції Reuters та новини RFE/RL)