Нагірний Карабах: на складі бензину стався вибух, є жертви та поранені

На складі бензину поблизу траси Степанакерт (Ханкенді) – Аскеран на території сепаратистського регіону Нагірний Карабах стався сильний вибух, повідомляє повідомляє вірменська служба Радіо Свобода (Радіо Азатутюн) з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій (ДСНС).



Є жертви та поранені, багато постраждалих із опіками доставлені до медичних закладів.



Рятувальники та медичні групи працюють на місці вибуху. Уповноважений з прав людини у Нагірному Карабасі Гегам Степанян повідомив, що кількість поранених перевищує 200 людей. За його словами, стан багатьох постраждалих тяжкий чи вкрай тяжкий.



«Медичних можливостей Арцаха (Нагірного Карабаху) недостатньо для порятунку життів людей. Санітарна авіація має діяти дуже терміново, щоб урятувати людей. Дуже терміново, без зволікання», – сказав Степанян.



Вибух стався на тлі того, що багато вірмен якого намагаються залишити Нагірний Карабах.

Влада сепаратистського регіону Нагірний Карабах погодилася скласти зброю та виконати інші вимоги Баку. Очікується, що територія Нагірного Карабаху незабаром перейде під контроль влади Азербайджану.