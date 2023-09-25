Влада Вірменії фіксує понад 6,5 тисяч переселенців із Нагірного Карабаху

До Вірменії продовжують прибувати мешканці Нагірного Карабаху – за даними вірменської влади, надвечір 25 вересня в країну в’їхали вже 6 650 вимушених переселенців, передає вірменська служба Радіо Свобода.

Наголошується, що тих, хто не має заздалегідь визначеного місця проживання, влада забезпечує тимчасовим житлом. Розгорнуто пункти гуманітарної допомоги.

На дорозі з Нагірного Карабаху до Вірменії розташовано контрольний пункт пропуску азербайджанської армії. Наразі невідомо про якісь серйозні інциденти під час проїзду через нього біженців.

Деякі етнічні вірмени залишають регіон після того, як влада сепаратистського регіону Нагірний Карабах погодилася скласти зброю та виконати інші вимоги Баку. Очікується, що територія Нагірного Карабаху незабаром перейде під контроль влади Азербайджану.

У місті Ходжали у понеділок пройшов черговий раунд переговорів між представниками азербайджанської влади та вірменської громади Карабаху. Стверджується, що було досягнуто домовленості про створення спільної робочої групи, яка б зайнялася питаннями комунального господарства та медицини в Нагірному Карабаху.

Азербайджанська влада також прозвітувала про кількість зброї, зданої вірменськими збройними формуваннями в Нагірному Карабаху. Стверджується, що серед іншого конфісковано 22 одиниці бронетехніки.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв 25 вересня зустрівся у місті Нахічевань із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Він зазначив, що останніми днями Азербайджану вдалося «повністю забезпечити свій суверенітет» над Нагірним Карабахом. Алієв також висловив упевненість у тому, що процес інтеграції вірменського населення Карабаху до азербайджанського суспільства буде успішним.

Ердоган, у свою чергу, привітав азербайджанську армію з її «історичним успіхом», зазначивши, що тепер «відкрилися нові можливості для всеосяжної нормалізації в регіоні».