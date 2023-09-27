Вірменія повідомила про 28 000 прибулих із Нагірного Карабаху і 125 загиблих під час вибуху там

Понад 28 тисяч людей прибули до Вірменії з Нагірного Карабаху, повідомив уряд в Єревані 26 вересня на тлі масового переміщення людей, яке почалося після наступу Азербайджану, що дав Баку повний контроль над сепаратистським регіоном.

Уряд Вірменії повідомив, що станом на вечір 26 вересня кількість людей, які в’їхали на територію країни, становила 28 120, і реєстрацію завершили вже для 20 800 із них. Держава забезпечує житлом усіх, хто не має куди їхати.

Тим часом, Міністерство охорони здоров’я Вірменії повідомило, що кількість загиблих від вибуху, який стався 25 вересня на автозаправній станції поблизу столиці анклаву Стапанакерта, зросла до 125.

Раніше 26 вересня влада Нагірного Карабаху повідомила, що щонайменше 68 людей загинули і ще майже 300 отримали поранення в результаті вибуху, який стався, коли люди вишикувалися в чергу, щоб заправити свої автомобілі і залишити регіон.

Причина вибуху не встановлена.

Азербайджан відкрив єдину дорогу, що веде з регіону до Вірменії, 24 вересня, через чотири дні після угоди про припинення вогню, яка завершила блискавичну військову операцію Баку.

Азербайджан також пообіцяв забезпечити рівне ставлення до переважно етнічних вірмен, які населяють Карабах, але уряд Вірменії попередив про можливу «етнічну чистку».

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив президенту Азербайджану Ільгаму Алієву, що він повинен захистити цивільних жителів Нагірного Карабаху і що до регіону повинен бути безперешкодний гуманітарний доступ.