Нагірний Карабах: кількість загиблих внаслідок вибуху на складі з пальним зросла

Кількість внаслідок вибуху на складі з пальним поблизу траси Степанакерт – Аскеран у сепаратистському Нагірному Карабаху зросла до 68 людей, повідомляє омбудсмен регіону Гегам Степанян, зазначивши, що ідентифікована лише 21 людина. Про це повідомляє вірменська служба Радіо Свобода – Радіо Азатутюн.

Раніше повідомлялося про 20 загиблих.

«Число постраждалих – 290, з них 168 доставлені сьогодні в медичні установи РА», – написав Степанян.

За його словами, кількість громадян, доля яких в результаті вибуху невідома, – 105 людей.

Водночас міністр охорони здоров'я Вірменії Анаїт Аванесян заявила, що останки 125 загиблих із Нагірного Карабаху 26 вересня перевезені до Вірменії, потім розпочнуться роботи з їхньої ідентифікації.



Пізніше Гегам Степанян уточнив, що сьогодні до Вірменії були перевезені лише тіла загиблих внаслідок воєнних дій, а тіла жертв вибуху планують перевезти найближчими днями.

Вибух стався 25 вересня, коли люди, які хотіли виїхати до Вірменії, вишикувалися в чергу для заправки своїх автомобілів, щоб покинути регіон. Про причини вибуху не повідомляють.

Минулого тижня в результаті військової операції Азербайджану етнічна вірменська влада сепаратистського Нагірного Карабаху, яка існувала понад 30 років, фактично капітулювала перед Баку.

Наразі ведуться переговори щодо умов реінтеграції вірменської громади Нагірного Карабаху до Азербайджану. Очікується, що вся територія регіону перейде під контроль азербайджанської влади. У Вірменії більше ніж тиждень продовжуються протести, учасники яких критикують згоду вірменської влади на перемир’я на азербайджанських умовах.

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про готовність прийняти біженців із Нагірного Карабаху. Станом на вечір 26 вересня до Вірменії з Нагірного Карабаху в’їхали понад 28 тисяч людей.