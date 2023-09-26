Внаслідок вибуху на складі пального в Нагірному Карабаху загинули 20 людей

Внаслідок вибуху на складі з пальним поблизу траси Степанакерт – Аскеран у сепаратистському Нагірному Карабаху, за останніми даними, загинули 20 людей, сотні – зазнали поранень, повідомили місцеві медики.

За повідомленням, у медичні центри доправили 290 постраждалих з опіками різного ступеня тяжкості, семеро людей померли в лікарні, тіла 13 – не впізнані. Десятки людей перебувають у вкрай тяжкому стані, кажуть медики.

На місці вибуху працюють рятувальники і медичні групи. У центральній клінічній лікарні Степанакерта пацієнтів готують до евакуації, заявляючи, що місцевих можливостей «недостатньо для порятунку життів людей».

Міністерство охорони здоров’я Вірменії повідомило, що команда вірменських лікарів із необхідними медикаментами та медичними пристроями вилетіла з Єревану до Степанакерта для надання допомоги постраждалим від вибуху.

Про причини вибуху не повідомляють.

Минулого тижня в результаті військової операції Азербайджану етнічна вірменська влада сепаратистського Нагірного Карабаху, яка існувала понад 30 років, фактично капітулювала перед Баку.

Наразі ведуться переговори щодо умов реінтеграції вірменської громади Нагірного Карабаху до Азербайджану. Очікується, що вся територія регіону перейде під контроль азербайджанської влади. У Вірменії більше ніж тиждень продовжуються протести, учасники яких критикують згоду вірменської влади на перемир’я на азербайджанських умовах.

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про готовність прийняти біженців із Нагірного Карабаху. Станом на ранок 26 вересня до Вірменії з Нагірного Карабаху в’їхали понад тринадцять тисяч людей.