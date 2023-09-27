Понад 53 тисячі людей прибули до Вірменії з Нагірного Карабаху, повідомив уряд у Єревані на тлі масового переміщення людей, яке почалося після наступу Азербайджану, що дав Баку повний контроль над сепаратистським регіоном.

Уряд Вірменії повідомив, що станом на вечір 27 вересня кількість людей, які в’їхали на територію країни, становила 53 629. Держава забезпечує житлом усіх, хто не має куди їхати.

За словами речниці премʼєр-міністра Вірменії Назелі Багдасарян, міст Хакарі перетнули 10 985 транспортних засобів.

Азербайджан відкрив єдину дорогу, що веде з регіону до Вірменії, 24 вересня, через чотири дні після угоди про припинення вогню, яка завершила блискавичну військову операцію Баку.

Азербайджан також пообіцяв забезпечити рівне ставлення до переважно етнічних вірмен, які населяють Карабах, але уряд Вірменії попередив про можливу «етнічну чистку».

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив президенту Азербайджану Ільгаму Алієву, що він повинен захистити цивільних жителів Нагірного Карабаху і що до регіону повинен бути безперешкодний гуманітарний доступ.