Через затримання ексглави уряду сепаратистського регіону Нагірний Карабах Вірменія звернулася до ЄСПЛ

Через кілька годин після затримання колишнього голови уряду сепаратистського регіону Нагірний Карабах Рубена Варданяна уряд Вірменії звернувся до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ). Про це повідомляє вірменська служба Радіо Свобода – Радіо Азатутюн.



Єреван вимагає від Баку надати інформацію про затримання Варданяна та його місце перебування, повідомляє офіс представника Вірменії з міжнародних правових питань.

27 вересня азербайджанська влада затримала Рубена Варданяна на КПП у Лачинському коридорі під час спроби в’їхати до Вірменії.

Прикордонна служба Азербайджану поширила фото та відео із затриманням. Варданяна доставили до Баку. Влада заявляє, що він незаконно перетнув азербайджанський кордон.

Варданян після відставки у лютому 2023 року продовжував жити в найбільшому місті Карабаху Степанакерті (азербайджанська назва – Ханкенді) і писав про блокаду регіону азербайджанською владою у соцмережах.

Минулого тижня джерела кількох вірменських видань стверджували, що Баку вимагає від Карабаху арешту широкого кола діячів невизнаної республіки, зокрема колишніх урядовців, офіційно ця інформація не підтверджувалася.

У вересні азербайджанська армія розпочала вторгнення в регіон, який не контролювався владою Баку з кінця 1980-х. Вірменська влада невизнаної республіки капітулювала і нині бере участь у переговорах про реінтеграцію Карабаху в Азербайджан. Це супроводжується протестами в Єревані і виїздом населення з Нагірного Карабаху, яке побоюється етнічних чисток. Влада Вірменії 27 вересня повідомила, що регіон вже покинули понад 50 тисяч вірмен.