Нагірний Карабах: ексглаву уряду сепаратистського регіону заарештували в Азербайджані на 4 місяці

Суд в Азербайджані на чотири місяці заарештував колишнього голову уряду сепаратистського регіону Нагірний Карабах мільярдера Рубена Варданяна.

Йому висунули звинувачення у фінансуванні тероризму, участі у створенні та діяльності незаконних збройних формувань та незаконному перетині державного кордону, повідомила Служба держбезпеки Азербайджану.

27 вересня азербайджанська влада затримала Рубена Варданяна на КПП у Лачинському коридорі під час спроби в’їхати до Вірменії. Його доставили до Баку.

Варданян після відставки у лютому 2023 року продовжував жити в найбільшому місті Карабаху Степанакерті (азербайджанська назва – Ханкенді) і писав про блокаду регіону азербайджанською владою у соцмережах.

Минулого тижня джерела кількох вірменських видань стверджували, що Баку вимагає від Карабаху арешту широкого кола діячів невизнаної республіки, зокрема колишніх урядовців, офіційно ця інформація не підтверджувалася.

У вересні азербайджанська армія розпочала вторгнення в регіон, який не контролювався владою Баку з кінця 1980-х. Вірменська влада невизнаної республіки капітулювала і нині бере участь у переговорах про реінтеграцію Карабаху в Азербайджан. Це супроводжується протестами в Єревані і виїздом населення з Нагірного Карабаху, яке побоюється етнічних чисток. Вже понад 66 тисяч людей переїхали з Нагірного Карабаху до Вірменії станом на ранок 28 вересня.

Раніше сьогодні президент сепаратистського регіону Нагірний Карабах Самвел Шахраманян підписав указ, який передбачає, що сепаратистська «Нагірно-Карабахська республіка» припинить існування з 1 січня.