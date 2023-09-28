Понад 66 тисяч людей виїхали з Нагірного Карабаху – уряд Вірменії

Понад 66 тисяч людей переїхали з Нагірного Карабаху до Вірменії станом на ранок 28 вересня, що становить понад половину від приблизно 120 тисяч етнічних вірмен, що населяють регіон. Такі дані навів вірменський уряд.

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян вкотре звинуватив Азербайджан в «етнічних чистках», заявивши, що з такими темпами виїзду людей найближчими днями в Нагірному Карабасі не залишиться жодного етнічного вірменина.

«Це прямий акт етнічної чистки, про який ми попереджали міжнародне співтовариство», – сказав Пашинян на засіданні уряду 28 вересня, закликавши міжнародне співтовариство до конкретних дій.

Раніше сьогодні президент сепаратистського регіону Нагірний Карабах Самвел Шахраманян підписав указ, який передбачає, що сепаратистська «Нагірно-Карабахська республіка» припинить існування з 1 січня.

У вересні азербайджанська армія розпочала вторгнення в регіон, який не контролювався владою Баку з кінця 1980-х. Вірменська влада невизнаної республіки капітулювала і нині бере участь у переговорах про реінтеграцію Карабаху в Азербайджан. Це супроводжується протестами в Єревані і виїздом населення з Нагірного Карабаху.

Азербайджан відкрив єдину дорогу, що веде з регіону до Вірменії, 24 вересня, через чотири дні після угоди про припинення вогню, яка завершила блискавичну військову операцію Баку.

Азербайджан також пообіцяв забезпечити рівне ставлення до переважно етнічних вірмен, які населяють Карабах, але уряд Вірменії попередив про можливу «етнічну чистку».

Міжнародне співтовариство визнає Нагірний Карабах суверенною територією Азербайджану, проте з початку 1990-х Баку не контролював більшу частину регіону.

Баку та Єреван роками перебувають у конфлікті через сепаратистський регіон Нагірний Карабах. Підтримувані Вірменією сепаратисти захопили регіон Азербайджану, населений переважно етнічними вірменами, під час війни на початку 1990-х років, у якій загинули близько 30 000 людей.