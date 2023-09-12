Посилення ППО України стане однією з тем зустрічі Блінкена і Бербок – Держдеп

Посилення протиповітряної оборони України стане однією з тем зустрічі держсекретаря США Ентоні Блінкена та глави МЗС Німеччини Анналени Бербок. Про це повідомив речник Держдепартаменту США Метью Міллер.

«Посилення протиповітряної оборони України – це те, над чим працювали держсекретар, а також міністр Остін, радник з питань нацбезпеки та особисто президент ще до того, як почалася ця війна», – сказав Міллер.

Представник Держдепу нагадав, що Вашингтон передав Україні низку систем протиповітряної оборони.

«Ми будемо продовжувати це робити (працювати з іншими країнами, щоб вони надали системи протиповітряної оборони- ред.). Я впевнений, що питання обговорить зі німецькою колегою пізніше цього тижня», – додав він.

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Як пишуть медіа, днями Анналена Бербок заявила, що перед холодною порою року потрібно посилити протиповітряну оборону України.

Очільниця міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок 11 вересня перебувала з візитом в Україні.

Німеччина в серпні передала Україні пакет військової допомоги, до якого увійшли дві пускові системи IRIS-T SLS.