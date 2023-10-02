«Все завершиться «гепі ендом» – Комітет ВР із зовнішньої політики щодо тимчасового бюджету США без допомоги Україні

Народний депутат, голова парламентського Комітету із зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко (партія «Голос») в коментарі Радіо Свобода заявив, що рішення про фінансову допомогу Україні з боку США буде ухвалене, а хвилюватися про те, що ця допомога не включена у тимчасовий американський бюджет не варто.

«Я впевнений в тому, що жодних негативних наслідків для України не буде. По-перше, ми маємо тверду підтримку, як ми це називаємо, двопартійну підтримку, підтримку обох палат американського парламенту. Я впевнений, що жодних негативних наслідків не буде. Зараз гроші є, їх достатньо. Треба буде трошки почекати і протягом 45 днів і я впевнений, що все завершиться «гепі ендом», – сказав Мережко.

На його думку, нинішня ситуація пов’язана з внутрішньополітичними чинниками у США.

«Є доволі таки радикальне, хоча не таке чисельне, крило Республіканської партії і вони намагаються проштовхувати тему допомоги Україні у своїх внутрішньополітичних інтересах. Але їх небагато і на рівні Сенату, наприклад, ми користуємося повною підтримкою. На рівні нижньої палати, тобто Палати представників – особливих проблем немає. Республіканці і демократи вони, фактично, одноголосно підтримують Україну, за винятком ось цієї невеликої групи радикальних республіканців. Але якщо виходити із найгіршого сценарію, суто гіпотетично, то Білий дім, адміністрація президента Байдена, знайде відповідні шляхи для того, щоб вирішити ці питання. І ми також можемо розраховувати на підтримку наших європейських партнерів», – зазначив Олександр Мережко.

Він переконаний: «Питань з грошима не виникне і це жодним чином не матиме негативного впливу на контрнаступ і на підтримку наших Збройних сил».

Днями у США затвердили тимчасовий бюджет, який не включає допомогу Україні. Президент США Джо Байден підписав документ. Водночас він заявив, що Сполучені Штати продовжать надавати військову допомогу Україні, і закликав Конгрес якнайшвидше домовитися про виділення коштів на ці цілі.

У МЗС України повідомили, що зараз українська влада працює із американськими партнерами над тим, щоб нове бюджетне рішення США, яке напрацьовуватимуть протягом наступних 45 днів, включало кошти для України.

Міністр оборони України Рустем Умєров 1 жовтня мав телефонну розмову з міністром оборони США Ллойдом Остіном. За його словами, у цій розмові він отримав запевнення, що українські воїни й надалі матимуть сильну підтримку на полі бою.