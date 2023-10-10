ООН: число переміщених осіб усередині Гази сягнуло майже 200 тисяч

Гуманітарний офіс ООН заявив 10 жовтня, що майже 200 тисяч людей, або майже десята частина населення, залишили свої будинки в Газі з початку бойових дій і готові до браку води та електроенергії через блокаду. Про це повідомляє агенція Reuters.

«Переміщення різко зросло в Смузі Гази, охопивши понад 187 500 людей із суботи (7 жовтня – ред.). Більшість знаходять притулок у школах», — сказав речник Єнс Лаерке на брифінгу в Женеві, зазначивши, що число внутрішньо переміщених осіб може зрости на тлі ескалації протистояння.

Представник Всесвітньої організації охорони здоров’я заявив, що від минулих вихідних повідомили про 13 нападів на медичні заклади в Смузі Гази, і додав, що медичні препарати, які там зберігаються, уже вичерпані.

Ізраїльські військові літаки до ранку 10 жовтня атакували центр міста Газа, де розташовані підконтрольні угрупованню «Хамас» центри урядування, це сталося після того, як прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу пообіцяв бойовикам відплату, яка «відіб’ється в поколіннях», повідомляє Associated Press.

У відповідь на повітряні атаки Ізраїлю речник збройного крила «Хамас» Абу Обейда заявив увечері 9 жовтня, що угруповання «без попередження» вбиватиме одного ізраїльського цивільного заручника щоразу, коли Ізраїль атакуватиме цивільних жителів у їхніх будинках у Газі.

Бойовики «Хамасу» почали свою атаку на світанку в суботу, 7 жовтня, з масованого ракетного обстрілу південного Ізраїлю, прикриваючи ним безпрецедентне, багатостороннє проникнення бойовиків в Ізраїль з Гази, вузької смуги, де проживає 2,3 мільйона палестинців.

Внаслідок масованого ракетного удару по Ізраїлю та дій бойовиків «Хамасу» на території країни були вбиті кілька сотень людей.