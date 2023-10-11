Ізраїль завдав ударів по Лівану у відповідь на запуск ракети з боку «Хезболли»

Ізраїльські військові завдали ударів по обʼєктах угруповання «Хезболла» в Лівані після того, як бойовики випустили в бік Ізраїлю протитанкову ракету з ліванської території, повідомила Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Як уточнює The Times of Israel, ізраїльські військові атакували позиції «Хезболли» на півдні Лівану за допомогою безпілотника у відповідь на обстріл військового поста Ізраїлю на прикордонній території. Артилерія Ізраїлю також обстріляла місце, звідки ліванське угруповання запустило ракету.

Крім того, Армія оборони Ізраїлю прозвітувала про нові «широкомасштабні» удари по Смузі Гази. Ізраїльська авіація обстріляла Ісламський університет у Газі, який, як заявили у ЦАХАЛ, був важливим оперативним, політичним та військовим центром терористичної організації «Хамас».

Університет був тренувальним табором для розвідників «Хамас», там розробляли та виробляли зброю, а також збирали гроші на фінансування тероризму, стверджують ізраїльські військові.

Армія оборони Ізраїлю завдає масованих ударів по Смузі Гази у відповідь на напад бойовиків «Хамас». 7 жовтня бойовики обстріляли Ізраїль і прорвалися на прикордонні території країни, вбиваючи та захоплюючи місцевих жителів та військових.

За останніми даними, внаслідок нападу «Хамас» загинули понад 1200 жителів Ізраїлю, ще понад три тисячі людей отримали поранення. Доля приблизно 150 людей, захоплених у заручники, залишається незʼясованою. У Смузі Гази загинули, за даними підконтрольної «Хамасу» влади, щонайменше 1055 людей, понад 5,1 тисячі постраждали.