Як рятують українців з Ізраїлю та Сектора Гази. Деталі від посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука 

Днями до Ізраїлю приїде держсекретар США Ентоні Блінкен, про що повідомили у Білому домі. Агентство Reuters пише, що це може відбутися вже сьогодні, 11 жовтня. Перший літак зі зброєю від США вже приземлився в Ізраїлі. Sky News повідомляє, що боєприпаси прибули на ізраїльську авіабазу «Неватим» біля міста Беер-Шева на півдні країни.

Сили оборони Ізраїлю вже заявили, що переходять до повного наступу на Сектор Гази, а знищення лідерів «Хамасу» є пріоритетним завданням.

У Євросоюзі тим часом закликали розділяти народ Палестини та бойовиків «Хамасу». Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що «не всі палестинці є терористами» і потрібно продовжувати співпрацю з палестинською адміністрацією.

Тим часом і в Ізраїлі, і в Секторі Гази залишаються українці, які просять про допомогу і евакуацію. Особливо складна ситуація в Секторі Гази, звідки виїзд заблокований і процес евакуації має стати цілою спецоперацією. Жителі збирають списки і передають їх представникам консульств. В українському посольстві в Ізраїлі анонсують спробу евакуації на четвер-п’ятницю, 12 або 13 жовтня.

Скільки українців звернулося з проханням про евакуацію, як відбувається цей процес та чи встигнуть врятувати людей з Сектора Гази, перш ніж армія Ізраїлю почне наземну операцію проти «Хамасу» – в ексклюзивному інтерв'ю проєкту Радіо Свобода «Свобода.Ранок» розповів посол України в Державі Ізраїль Євген Корнійчук.

– Пане Корнійчук, чи можлива сьогодні евакуація українців з Ізраїлю? Йдеться, наскільки я розумію, про 300 громадян України, які звернулися до МЗС. І зі Смуги Гази – там заявляли про 150 людей, які зв’язалися з українською стороною і просять про евакуацію. Чи є ресурс? І чи є шляхи, якими це можна зробити?

В Ізраїлі у штатному режимі працює аеропорт Бен-Гуріона. Вартість квитків виросла суттєво

– Давайте цю історію розділимо на дві щонайменше. Оскільки у нас в Ізраїлі ситуація. І вона абсолютно відмінна від ситуації в Секторі Гази. В Ізраїлі у штатному режимі працює аеропорт Бен-Гуріона. І ніяких проблем там з вильотом немає.

Єдина проблема, що багато іноземних компаній скасували рейси у зв’язку з тим, що страхові компанії суттєво збільшили тарифи на страхування їхніх перельотів. Тому вартість квитків виросла суттєво, іноді в рази. І тоді, коли в середньому виліт лоукостом в Європу коштував близько 300 доларів, то зараз він коштує до тисячі. От у цьому і є єдина проблема.

Наше завдання як посольства – допомагати найбільш вразливим верствам населення. Це особи, які тут перебували на лікуванні, літні люди, жінки з дітьми і ті особи, в яких немає фінансів фактично на те, щоб пересуватися.

Евакуаційних літаків у нас можливості зробити не буде

Окремих, звичайно, евакуаційних літаків, як ми робили це у 2001 році, у нас можливості зробити не буде. Я маю на увазі з Ізраїлю. Тоді це не було потрібно, тоді з Сектору Гази евакуйовували. Але я нагадаю, що зараз на перший літак, який посольство формує з вильотом в Бухарест, ми отримали 200 квитків. І закінчуємо їх розповсюдження через відповідного агента. Посольство руками не торкається квитків, але всі люди, які зареєструвалися у нас на сайті, отримають можливість їх придбати за прийнятною ціною. Не за тією ціною, про яку я говорив, а близько 400 євро. Тобто це нормально.

Найдешевший шлях вильоту – це, звичайно, на Кіпр

Найдешевший шлях вильоту – це, звичайно, на Кіпр. І багато людей скористалися такою можливістю. Тому що ізраїльські авіакомпанії збільшили кількість рейсів, але несуттєво. Оскільки цивільних льотчиків також забирають до війська. І є певна проблема. Але, знову ж таки, проблема комерційна. Тоді, коли в однієї людини є біда, інші намагаються на цьому заробити. Це ми бачили і в себе вдома, і, на жаль, це відбувається і тут. Це те, що стосується Ізраїлю.

Кількість людей, які звернулися до посольства, вже близько тисячі. Ця кількість збільшується

Насправді кількість людей, які звернулися до посольства, вже близько тисячі. 300 – це було два дні тому. І ця кількість збільшується. Але ми в першу чергу звертаємо увагу на, безумовно, більш нужденних, на тих, хто до нас телефонує з українських номерів, а не з ізраїльських. Тобто ми розуміємо, що це особи, які тимчасово перебувають і приїхали чи в гості, чи в релігійний тур, чи ще на якісь відвідини і які залишилися без можливості навіть перебування. Таким людям, декільком з них ми допомогли через спонсорів отримати кімнати в готелі на час перебування до вильоту.

Тобто робимо все, що можемо. І консули працюють, падають з ніг, працюють 24 на 7. У посольстві гаряча лінія працює. І фізично приймаємо громадян і ще відстежуються дії інших іноземних посольств для можливої співпраці.

– Пане посол, а скільки в Ізраїлі взагалі громадян України наразі перебуває?

– Вам цього ніхто не скаже. Оскільки в нас на консульському обліку 15 тисяч перебуває. Але це нічого не означає. Це тільки ті люди, які побажали зареєструватися. А є ще тимчасовий консульський облік. На ньому окрема кількість людей. Це люди, які тут перебувають не постійно, а приїхали працювати по контракту чи до родичів і так далі. Є категорія громадян, які в’їхали і мають паспорти, але ніколи не зверталися до консульського обліку.

Сектором Гази ми маємо опікуватися в першу чергу, тому що у нас найбільша проблема саме там

Загалом кількість наших громадян шалена. Тобто із всього російськомовного ізраїльського осередку близько пів мільйона громадян є вихідцями з України. Тобто вона найбільша. Більша, ніж з Росії. І це особи, які чи мають українські паспорти чи ті, що принаймні мають право на їх отримання. Тому рахуйте, як хочете. Розумієте?

Тепер я з вашого дозволу перейду до Палестини. Це більш складна ситуація, оскільки Сектор Гази зараз заблокований. І Сектором Гази ми маємо опікуватися в першу чергу, тому що у нас найбільша проблема саме там. Там окремо наш консул, який відповідає за Палестину, працює по цих громадянах із ініціативною групою. Зголосилося близько 160 осіб. І ця кількість постійно зростає.

Я нагадаю, що в 2001 році ми робили евакуаційний літак. Тоді ми 200 наших громадян відправили, п’ятеро болгар і 20 молдован. Але тоді держава сплачувала рейс. Зараз у нас такої можливості немає, по-перше. А по-друге, нам немає куди везти. Ми з війни у війну не повеземо. Тому це комплексна проблема. Наше завдання – вивезти із Сектору Гази людей якомога швидше.

Попередньо, евакуацію ми плануємо в четвер-п’ятницю

Попередньо, евакуацію ми плануємо в четвер-п’ятницю з урахуванням того, що пункт пропуску «Рафах» на єгипетську сторону з Сектору Гази буде відкритий. Тому що вчора його бомбили двічі. І зараз передбачити щось дуже важко. Тобто зараз він працює, через годину від закривається, потім знову не працює. І вчора за добу його перетнуло всього 2 тисячі осіб.

І цього абсолютно недостатньо. Ви ж розумієте, що там навала. Там 250 тисяч людей, за інформацією ізраїльської сторони, вийшли зі своїх домівок і сидять у сховищах. Щонайменше. А реальної ситуації не знає ніхто, тому що бомбові масові удари йдуть постійно. І вони йдуть, безумовно, по терористах. Але ж, на жаль, в цій ситуації страждають мирні жителі також. Тобто ініціативна група працює.

– Тобто «Рафах» – це єдиний зараз шлях?

– Єдиний шлях. Єдиний! Ізраїльська сторона зараз категорично не пускає через свої КПП. І це зрозуміло, чому. Вони вже допускалися.

Американці повідомили, що будуть відкривати через Єгипет додаткові пункти пропуску

Що стосується Єгипту? Єгипет співпрацює. Але досить мляво. Вночі відбулися тристоронні переговори Єгипту, Ізраїлю і США. І американці повідомили, оскільки там багато американських громадян також, що будуть відкривати через Єгипет додаткові пункти пропуску.

У них вплив на єгиптян, звичайно, є трошки більший, ніж у нас. Я сподіваюся, що ми в четвер-п’ятницю зможемо вивезти людей через «Рафах» у Єгипет. Далі щодо Єгипту, то я попросив би, щоб ви спілкувалися з нашим послом в Єгипті. Тому що рішення ще не ухвалене і рішення складне. Оскільки єгиптяни дадуть далі 48 годин для наших громадян для того, щоб вони покинули територію Єгипту. І кудись їх треба вивозити. Це можна буде зробити теоретично в Йорданію – недалеко, це можна буде зробити в Європу рейсом.

Але коштів на те, щоб організувати евакуаційний рейс за рахунок держави, зараз немає. І зрозуміло, чому. Слухайте, у нас недофінансування йде посистемі по всіх пунктах у зв’язку з війною і нашим бюджетом. Тому я сподіваюся, що буде ухвалене якесь рішення чи за рахунок спонсорів, як ми це робимо в Ізраїлі. Тобто в мене спонсори для цього є. Я не можу сказати, що ми закриваємо 100% наших проблем, але суттєву частину їх закриваємо. Слава Богу! У Єгипті з цим набагато складніше, на жаль.

Тому наше завдання – вивезти людей з-під обстрілів, щоб вони були принаймні у спокої і затишку. Це переважно, звичайно, жінки і діти.

– Тобто гроші ви змушені шукати власноруч, спонсорів шукаєте фактично власноруч у посольстві?

– В Ізраїлі я шукаю. Звичайно. Ну а хто буде? Я тут для цього перебуваю. Але мені легше, ніж моєму колезі, на жаль, в Єгипті. Тому якщо якісь благодійники з України можуть нам допомогти, тому що в урядовому бюджеті поки що на це кошти не передбачені. До війни ми це робили. І робили досить ефективно.

І тут я нікого не звинувачую. Ви знаєте, що ситуація скрутна з бюджетом в принципі. Тому говорити про те, що хтось нам винний чи цим громадянам винні... Послухайте, коли ми їх евакуйовували у 2001 році, ми їм казали: не повертайтеся – це повториться знову! І вони нам божилися і клялися, що вони повертатися не будуть. Це було навесні. В результаті вони поїхали, провели чудово канікули у бабусь і в дідусів в Україні і повернулися назад зі своїми дітьми. І зараз ми знову наступаємо на ті ж самі граблі.

– Бачите, неочікуваною стала ця ситуація, напад на Ізраїль насправді для світу і для українців. Ми мали історії, сюжети українців, які з Бучі виїхали, українка і зараз в Ізраїлі переживає цю війну, але їхати, наприклад, відмовляється.

Чи знаєте ви про українців, які не хочуть їхати з Ізраїлю, тому що є і сховища, є якісь запевнення місцевої влади?

– З Ізраїлю їхати не варто, якщо люди тут мають стале місце проживання. Ви ж знаєте, ми домовилися, щоб уряд дав їм право на роботу. Принаймні в певних галузях, пов’язаних з обслуговуванням. Тут все спокійно. У центральній частині абсолютно все спокійно і контрольовано. Учора за день було, можливо, чотири обстріли Тель-Авіва.

Але, знову-таки, давайте (я не хочу бути цинічним), але не треба порівнювати ті саморобні ракети, якими обстрілюють палестинці, з тими ракетами, які прилітають до нас з Росії. Ну, попухкало воно щось. Люди працюють, які працювали, далі. Більшість, на жаль, місць громадських закладів закрита, ресторанів закрита, але люди дають собі раду. В Ізраїлі спокійно. Ну якщо аеропорт працює у штатному режимі! Ну зрозумійте. Проблема саме біля Сектору Гази. Навіть у Ейлаті, на півдні спокійно. Його закрили для пересування. Але людей там не обстрілюють, все нормально.

– Пане посол, а в Ізраїлі є розуміння, що Росія якимось чином причетна? Є розуміння про роль Ірану в цій війні, яку «Хамас» почав проти Ізраїлю?

– Щодо ролі Ірану – вона безперечна. А щодо Росії – позиція уряду Ізраїлю завжди була дуже обережною щодо Росії. І я про це неодноразово говорив і в етерах, і публічно, і ізраїльському уряду, про те, що позиція страуса, коли ти заховав голову в пісок, а дупа у тебе зверху, неприйнятна в цій ситуації. І вони весь час ці складні питання, пов’язані з Росією, обходили і вважали, що у них є якісь домовленості.

По факту я думаю, що російський слід буде все більше впливати, спливати і буде абсолютно зрозумілий і чіткий. І позицію уряду треба буде щодо Росії змінювати. Громадяни все чудово розуміють. Сьогодні на будинках в Секторі Гази величезні портрети Путіна з іншими арабськими терористами розвішані по всьому місту. Ну про що говорити?!