Прем’єр Ізраїлю виступив з жорсткою заявою щодо «Хамасу»

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу пообіцяв повністю знищити ісламістське угруповання «Хамас», повідомляє агенція AFP.



«Кожен член «Хамасу» є мертвою людиною», – заявив Нетаньягу в телевізійній заяві в середу, порівнявши бойовиків з угрупованням «Ісламська держава» та пообіцявши: «Ми розчавимо їх і знищимо, як світ знищив ІДІЛ».

Ця заява пролунала напередодні очікуваного візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена.

Вашингтон раніше закликав свого союзника проявити стриманість у своїй відповіді на напад «Хамасу», який, за словами ізраїльських сил, убив понад 1200 людей, переважно мирних жителів. У Газі офіційні особи повідомили про понад 1200 загиблих під час безперервної авіаційної та артилерійської кампанії Ізраїлю.



Президент США Джо Байден пообіцяв надіслати Ізраїлю більше боєприпасів і військової техніки. Вашингтон також перекинув авіаносну бойову групу в східне Середземномор’я. Але Байден також закликав до стриманості, сказавши Нетаньягу, що «справді важливо, щоб Ізраїль з усім гнівом і розчаруванням... діяв за правилами війни».

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Уранці 7 жовтня бойовики «Хамасу» напали на Ізраїль. Вони випустили близько трьох тисяч ракет і прорвалися до прикордонних районів, вступивши в бій з ізраїльськими військовими. Армія оборони Ізраїлю у відповідь завдала масованих ударів по Смузі Гази.

Протягом кількох днів чорний дим піднімався в небо над бідним палестинським анклавом з 2,3 мільйонами людей, де цілі міські квартали були зруйновані.



Поки тривають бойові дії, зростає побоювання щодо долі щонайменше 150 заручників – переважно ізраїльтян, а також іноземців та громадян із подвійним громадянством – яких утримує «Хамас» у Газі. Бойовики стверджували, що четверо полонених загинули під час ізраїльських ударів, і погрожували вбити інших, якщо цивільні цілі будуть бомбардуватися без попереднього попередження з боку Ізраїлю.