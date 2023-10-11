Американський авіаносець прибуває до до Східного Середземномор’я

Авіаносна ударна група на чолі із флагманом авіаносцем «Джеральд Форд» прибуває до Східного Середземномор’я, повідомляє Центральне командування збройних сил США.

«Прибуття цих високопотужних сил до регіону є потужним сигналом стримування, якщо будь-яка ворожа сторона проти Ізраїлю спробує скористатися цією ситуацією», – заявив генерал Майкл «Ерік» Курила, командувач Центрального командування ЗС США.



За повідомленням, разом з кораблем «Джеральд Форд» з його 8 ескадрильями штурмових літаків і літаків підтримки, також прибув ракетний крейсер класу Ticonderoga USS Normandy (CG 60), а також есмінці Arleigh.

Днями американський міністр оборони Ллойд Остін заявив, що США переводять одну зі своїх авіаносних груп до Східного Середземномор’я на тлі загострення конфлікту між Ізраїлем та «Хамасом».