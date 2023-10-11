Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

Американський авіаносець прибуває до до Східного Середземномор’я

Авіаносець USS Gerald R. Ford (CVN 78). Архівне фото

Авіаносна ударна група на чолі із флагманом авіаносцем «Джеральд Форд» прибуває до Східного Середземномор’я, повідомляє Центральне командування збройних сил США.

«Прибуття цих високопотужних сил до регіону є потужним сигналом стримування, якщо будь-яка ворожа сторона проти Ізраїлю спробує скористатися цією ситуацією», – заявив генерал Майкл «Ерік» Курила, командувач Центрального командування ЗС США.

За повідомленням, разом з кораблем «Джеральд Форд» з його 8 ескадрильями штурмових літаків і літаків підтримки, також прибув ракетний крейсер класу Ticonderoga USS Normandy (CG 60), а також есмінці Arleigh.

Днями американський міністр оборони Ллойд Остін заявив, що США переводять одну зі своїх авіаносних груп до Східного Середземномор’я на тлі загострення конфлікту між Ізраїлем та «Хамасом».

Форум

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG